Nuevas jornadas sobre manipulación de alimentos

El próximo 12 y 13 de diciembre se llevará a cabo una nueva capacitación sobre manipulación de alimentos, debido a la gran cantidad de inscriptos en el último encuentro.

El Dr. Julio Ferrero, del área de Bromatología y Zoonosis, manifestó: "En virtud de la gran cantidad de anotados que tuvimos a último momento, vamos a realizar una nueva capacitación. Esta será la última y hasta el momento tenemos alrededor de 40 anotados. Aún hay cupo para 50 personas más, así que les pedimos a los que no se anotaron que lo hagan a la brevedad. Es importante la concientización de parte de los comerciantes con respecto a este tema".

El año próximo se van a realizar más capacitaciones, pero "habrá que abonarlas y no serán tan frecuentes como este año. Cabe destacar que si las capacitaciones no se realizaron, no se puede sacar la libreta sanitaria", indicó.

Para finalizar, expresó que "Lo importante es que se han anotado y tomaron conciencia de su importancia. Cabe destacar que cuando se va a un comercio, lo primero que exigirá, como corresponde, es la libreta sanitaria y si el comercio no la tiene, se le aplicará una multa".

La capacitación brinda herramientas sobre la manipulación correcta y segura de alimentos.