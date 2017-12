Aumentó 6% el precio del combustible y acumula un 32 por ciento en el año

En horas de la mañana del sábado, los precios de las naftas aumentaron nuevamente en un promedio del 6% en estaciones YPF y Shell del país.

En el caso de YPF, en el interior bonaerense, la nafta Infinia pasó de $ 27,28 a $ 28,85 mientras que la súper que costaba $ 24,17 se fue a 25,52; del lado del “gas oil” el combustible Infinia diesel, de $ 23,99 pasó a $ 25,74 mientras que el Ultra, que costaba $ 19,99, hoy se paga 21,54.

Desde la petrolera que tiene el 55% del mercado local dijeron que un 4,5% del incremento se explica por el aumento internacional del crudo tipo Brent mientras que el otro 1,5% responde al alza que dispuso hace dos semanas el Gobierno nacional para los biocombustibles.

El resto de las empresas que participan aún no precisaron qué decisiones adoptarán respecto a sus precios.

Si bien en enero el ajuste fue del 8%, tras la liberación del precio de los combustibles, cabe recordar que en julio del corriente año el aumento había sido del 7,2% para la nafta, mientras que el gasoil tuvo un ajuste del 6%; tres meses después, el 23 de octubre el tarifazo había sido entre un 9 y 12 por ciento.

Con el último incremento en los hidrocarburos, la suma total de 2017 da un 33%. En 2016, la suba en los combustibles anual había alcanzado el 31 por ciento.

Como los precios son "libres", en el Gobierno no quieren hacer comentarios sobre las conductas que adoptan las empresas. Sin embargo, en la industria se cree que YPF -cuyo mayor accionista es el Estado nacional- está en contacto con la Casa Rosada antes de realizar estos incrementos.

“60% son impuestos”

En diálogo con Democracia, el estacionero Jorge Herran sostuvo que “la gente sabía que iba a pasar lo que pasó. Los precios seguramente se van a volver a retocar, capaz que bajen o los vuelvan a subir".

“No hay que olvidarse que el 60% del precio, que uno ve publicado en el cartel de las estaciones de servicios, son impuestos que van trasladados directamente y los paga el cliente. Las estaciones de servicio son un pasamano”, afirmó.

“En el combustible, como en el caso del cigarrillo y otros productos, hay impuestos internos que pasa por la petrolera que lo deriva a las estaciones y van directamente al cliente”, remarcó.

“Yo creo que hay que bajar estos impuestos. La gente va a seguir cargando combustible normalmente y el problema es que le afectás el bolsillo. Si antes lo pensaba una vez, ahora lo piensa dos veces en mover el auto o la moto”, remarcó.

Valores en países latinoamericanos

Uruguay es el país más caro para llenar el tanque, con un valor de US$ 1,55 por litro. En Venezuela y Ecuador se encuentran los combustibles más baratos, entre US$ 0,01 y de US$ 0,39 por litro.

Los países donde la nafta no supera el valor de US$ 1: Chile (US$ 1,22), Brasil (US$ 1,21) y Perú (US$ 1,05).

El listado lo completan Paraguay (US$ 0,99), México (US$ 0,93), Colombia (US$ 0,76) y Bolivia (US$ 0,54).

También subieron las prepagas

Como había autorizado el Gobierno nacional en octubre del corriente año, las empresas de medicina prepaga empezaron a aplicar un incremento del 6% en sus cuotas desde el 1º de diciembre, en lo que es la quinta suba del año acumulando un 28 por ciento.

"Las Entidades de Medicina Prepaga deberán extremar los recaudos necesarios para notificar de manera fehaciente a los usuarios, a fin de que aquellos tengan cabal información de dichos aumentos", señaló la resolución estatal que aplicó el aumento.