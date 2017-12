Se realizó el segundo baile por la inclusión

Ayer se realizó una segunda edición del baile por la inclusión, organizado por la Dirección para Personas con Discapacidad del Gobierno de Junín, a cargo de Karina Sánchez.

"Estamos muy contentos, porque tuvimos mucha concurrencia".

Además, destacó: "Es un baile muy inclusivo, porque vinieron chicos con discapacidad de distintas instituciones, personas que no participan de ninguna ONG y personas sin discapacidad. Todos compartieron, pasándola bien y agradecidos de que se haya vuelto a realizar. Así que esperemos poder instalarlo".

Mauro De Carlo, profesor de Educación Física, manifestó: "Me parece una iniciativa muy buena. Siempre hablamos con Karina de que estos espacios sirven para promover la inclusión, que muchas veces queda en las palabras y no se concreta en hechos reales. Por suerte hoy se pone todo a disposición para que estos jóvenes tengan la posibilidad de divertirse".