Los Veteranos de Guerra denunciaron que hay cinco falsos ex combatientes de Malvinas

Haciendo un relevamiento de beneficios a los Veteranos de Guerra, de orden municipal y provincial, el Centro de Veteranos de Guerra detectó graves irregularidades en el listado de ex combatientes de Junín, ya que se ha tomado conocimiento de que cinco son “falsos veteranos”.

ES por eso que han llegado a la conclusión de que estas personas nunca han participado en el Conflicto Bélico del Atlántico Sur de 1982 y no hay registros en los padrones oficiales del Ministerio de Defensa de la Nación.

Sentimos impotencia y dolor ante esta situación y saben cuánto amamos la causa Malvinas. Centro de Veteranos

Desde el Centro de Veteranos de Guerra “islas Malvinas” de Junín han informado que cualquier ciudadano puede corroborar mediante las páginas de internet del ministerio quién es realmente un ex combatiente con nombre y apellido, número de documento, destinos en las islas, etc.

Según los expedientes del Municipio, las cinco personas están siendo beneficiadas con la eximición de impuestos de las tasas municipales desde hace más de 20 años: Cabe destacar que cuando una persona se hace pasar por otro con el fin de obtener un beneficio propio de carácter ilegal, se está cometiendo un delito de suplantación de identidad, penado por la ley. “Por eso solicitamos al Gobierno local que intervenga de inmediato a esta grave anomalía”, expresaron desde el centro de Junín.

“Con Malvinas, no”

“Estos falsos veteranos desconocen nuestra historia, no saben ni les importa que hubo 649 soldados caído, 600 suicidios en la pos guerra, no conocen el dolor de las madres, padres y hermanos; juegan y se burlan de todo esto y mienten descaradamente en beneficio propio, apoyándose en necesidades reales que tienen quienes verdaderamente combatieron en Malvinas. Ellos no estuvieron en ninguna guerra, son traidores a la causa y no tienen el mínimo respeto a nuestros héroes caídos en combate y sus familias”, afirmaron en un comunicado de prensa titulado: “Con Malvinas, no”.

Los veteranos de guerra, reconocidos por el Estado nacional y municipal, fueron nombrados “Ciudadanos Ilustres de Junín”. “Sentimos impotencia y dolor ante esta situación y aquellos que nos conocen saben cuánto amamos la causa Malvinas, estamos orgullosos de ser veteranos de guerra, estuvimos allí, combatimos, sufrimos, vimos morir a nuestros compañeros en el campo de batalla o en las heladas aguas del Atlántico Sur. Soportamos la desidia y el olvido a nuestro regreso que supimos superar con el correr de los años”, dijeron.

“No podemos dejar pasar por alto todo esto, por el respeto a nuestros caídos y a nuestra sagrada causa, por eso decimos basta de sacar provecho con nuestras Islas Malvinas, basta de mentir”, finalizaron.