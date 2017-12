Progreso: “La relación con el municipio no es la de antes”

Desde que el municipio está interviniendo fuertemente en el barrio Progreso –como en sus aledaños– a partir del proyecto del Cuadrante Noroeste, las necesidades que durante años estuvieron insatisfechas para los vecinos de la zona parecen, de a poco, tener una respuesta.

Así lo admiten los lugareños y se ve en las obras de cordón cuneta y cloacas que se están ejecutando, así como la futura construcción de un edificio comunitario y un polideportivo.

Sin embargo, desde la sociedad de fomento advierten que el vínculo con la comuna se enfrió en el último tiempo. “Está muy alejado de las relaciones que teníamos con el Gobierno de Junín. Antes había más comunicación con la gente que estaba representando a la municipalidad en el Cuadrante Noroeste, no sé si fue por los reclamos que hice en diferentes medios, para que arreglen la sede de la sociedad de fomento para que tenga movimiento y hacer actividades fijas todas las semanas, pero ahora se cortó un poco la relación”, asegura la presidenta de la entidad barrial, Vanesa Miranda.

Con todo, aún hay respuestas pendientes por resolver en este sector. Los temas más importantes para los fomentistas pasan por el alumbrado público y el estado de las calles, además del arreglo del salón de la entidad.

Infraestructura

Este sector ubicado al oeste de la ciudad cuenta con agua corriente en casi su totalidad y las cloacas, que están presentes en un 60 por ciento del sector, se están extendiendo por el proyecto del Cuadrante Noroeste.

Esta obra también incluye la prolongación del cordón cuneta en muchas de las arterias del sector. No obstante, hay algunas que se ven muy deterioradas, sobre todo en el sector que se encuentra entre este barrio y San Jorge, un área que será anexada próximamente a la jurisdicción de Progreso: “Las calles en esa zona son un gran inconveniente, se llenan de agua, hemos hecho reclamos a Obras Sanitarias, mandamos las fotos, de ahí nos pasaron un teléfono fijo, y los problemas no se solucionan enseguida, no tenemos respuesta rápida de la municipalidad”.

En tanto, el alumbrado público también es un servicio que muestra falencias. Miranda remarca que en algunas cuadras hay una sola luminaria y a veces no funciona. “Después de una reunión que se hizo con Edén –agrega– parecería que va a haber una inversión, pero no está muy claro de qué manera lo van a hacer”.



Viviendas

Uno de los asuntos de preocupación de los fomentistas en Progreso es el déficit habitacional, que en zonas como esta se advierte más claramente.

“Queremos que se haga un relevamiento de los lotes disponibles porque hay mucha gente con necesidad de tener su vivienda –señala Miranda–, en la municipalidad dicen que no tienen banco de tierras, sin embargo (la secretaria de Desarrollo Social) Marisa Ferrari dijo que el único lugar que lo tiene es el barrio Progreso, y así vemos que en el Municipal se están construyendo viviendas, lo mismo que el sector que está entre Progreso y San Jorge, donde hay lotes que se dieron en la época de (el ex intendente Mario) Meoni”.

Los dirigentes barriales consideran que “en este momento no se hace un seguimiento sobre eso”, lo que genera “algunos problemas” puesto que “la gente quiere saber si les van a dar un terreno, si los están vendiendo o qué es lo que pasa”.



Otros temas

Miranda también asevera que “no hay problemas” en cuanto al tránsito. Y en referencia a la seguridad, agrega: “La policía pasa, no tenemos inconvenientes. A mediados de año los fomentistas estuvimos con la cúpula policial, hablamos con el comisario y fue muy amable, inclusive nos invitó a que vayamos nosotros o los chicos del barrio a conocer la comisaría”.

En el ámbito social, sólo faltaría “que la municipalidad haga partícipes a los vecinos” para poder “tener actividades en las vacaciones” para los chicos y adolescentes del lugar.