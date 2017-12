Los fomentistas trabajan en el arreglo de su sede, haciendo todo “a pulmón”: se hicieron los baños, se pintó el frente y recibieron la donación de una heladera y una cocina.

“Nos falta un empujón que no queremos que sea para el año que viene, lo necesitamos este año”, enfatiza Vanesa Miranda.

Según dice, “no es mucho” lo que están pidiendo y ya lo hablaron con la arquitecta Laura Franco, la funcionaria que está como responsable en el Cuadrante Noroeste: “Solamente necesitamos arreglar el techo y el piso, y poner 17 ventanas, que son chicas y nos arreglamos con policarbonato, no estamos pidiendo de vidrio, para que no entre la lluvia y la tierra”.

Los fomentistas reconocen que se hizo un trabajo importante en el terreno lindero, donde pusieron tierra, nivelaron, hicieron bicisendas, con bancos y luminarias, “pero al lado está la sociedad de fomento que no se puede usar”, se lamentan.