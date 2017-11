Esteban Tries disertará hoy sobre Malvinas

El Veterano de Malvinas Esteban Tries participará hoy de distintos eventos en el predio polideportivo “Beto Mesa” e instituciones locales. Para el viernes, se espera que brinde una charla con jóvenes, contando los valores y principios que la gesta dejó.

Las charlas serán hoy a las 19, en el Gimnasio de Artes Marciales ubicado en Paso 225 y a las 21.30, en el Polideportivo "Beto Mesa", en Primera Junta y Alvear. El viernes 1 de diciembre, será a las 10:30 en la Escuela 12 y a las 14 en el Hogar Belgrano.

Gustavo Bruno, del Movimiento de Jóvenes por Malvinas de Junín, indicó: "conocimos a este movimiento por participar de los actos de vigilia de Malvinas en San Andrés de Giles y nos gustó la idea para hacer el nexo en nuestra ciudad. Y luego surgió la posibilidad de convocar a Esteban Tries, que es un ex combatiente, para que nos cuente su participación en la gesta de Malvinas. También vendrá el Sargento Villegas a quien los une la historia de la guerra, Cruz encargado de la sección perros y un veterano más".

"Queremos armar este movimiento en Junín para mantener viva la llama de la gesta de Malvinas. Nosotros somos eslabones entre los veteranos y nuestros hijos y nietos", dijo Bruno.

El titular del Departamento Municipal de ex Combatientes, Marcos Bruno, aseguró: "Nosotros, desde el Departamento, cuando nos enteramos que venía Esteban Tries nos pusimos en contacto con Gustavo Bruno para darle el apoyo que se merece porque hace cosas importantes y que nosotros llamamos Malvinizar".

Sergio Herrera, del Departamento Municipal de ex Combatientes, añadió que "cuando encontramos gente malvinizadora como Gustavo Bruno los debemos apoyar porque están pendientes de lo que sucedió en aquella época en Malvinas. Nos pone muy orgullosos tener chicos que manejan cosas referentes a Malvinas y nos hacen sentir orgullosos a nosotros".