Martín Beligni: “Habrá una nueva tasa para el relleno sanitario”

El viernes se presenta el Presupuesto, ¿cuáles son los principales lineamientos?

-Ya hace un tiempo que la secretaría de Hacienda está trabajando con toda la gestión comunal para elaborar el presupuesto del año que viene, para ver adónde va a apuntar la gestión, y estamos muy conformes, es un presupuesto que va a superar los mil millones de pesos, donde tenemos obras que vienen de Nación y Provincia, además de las del presupuesto municipal, va a haber algunas tasas nuevas, por nuevos servicios que se van a dar al vecino, así que ahora el Concejo Deliberante tendrá que dar una sana discusión para ver si está conforme y cómo va a seguir Junín el año que viene.

-¿Va a haber una tasa específica para el Relleno Sanitario?

-Exactamente, para el relleno, como todos saben, esta ha sido la gestión -en conjunto con la Provincia- que ha hecho los trabajos necesarios para el saneamiento, ya está muy cerca de finalizar, por lo que hay que comenzar a hacer una operación real de la disposición final de los residuos. Hoy el basural está saneado y lo que hay que hacer es comenzar a gestionarlo como corresponde, por lo que hay que dar la discusión sobre cómo se va a comenzar a operar el predio, dejando de lado las cuestiones políticas para dar una discusión real.



\LEÉ MÁS: El PEN presentó el Presupuesto para 2018



-¿Esto significa que el municipio estudia hacerse cargo de la gestión del relleno?

-Todos los escenarios están abiertos. Lo que nosotros estamos impulsando es, a raíz de lo que hemos trabajado en distintas mesas, abrir el abanico a las dos opciones, pero tiene que haber un soporte técnico y una experiencia de quién lo opere, para que esto se mantenga en el tiempo.

-¿Y el transporte público?

-No estamos elevando una nueva tasa, pero el municipio se va a hacer responsable en el caso de que por un tiempo haya que hacer una inversión para que el punto de equilibrio se mantenga y sea sustentable, el municipio lo va a hacer, pero el Concejo Deliberante tendrá que dar su punto de vista. También veo que todo el sector político está pidiendo el transporte público, ya no se debate si es viable o no, por lo que esta gestión ha logrado que el transporte público sea un derecho para los juninenses. Si el municipio tiene que hacer un esfuerzo económico, lo va a hacer, por eso dentro del Presupuesto municipal está contemplado que ciertos fondos vayan para el transporte público, siempre en proporción a cómo esté funcionando el transporte público. En la medida en que la gente confíe y se suba al transporte, no habría necesidad de que el municipio haga un esfuerzo, pero para que esto ocurra, para que la gente confíe y lo vea viable, si el municipio tiene que hacer un esfuerzo económico en ese tiempo, lo va a hacer.

El transporte público va a estar funcionando en 2018, aseguró Belligni en el programa Reporte Especial.

-¿Estos aumentos de tasas van a implicar un golpe al bolsillo?

-Va a haber algunas actualizaciones y en otras van a bajar. Obviamente, a nadie le gusta que las cosas aumenten, pero me parece que cuando se ve reflejada la inversión como se está viendo en la ciudad y en el país, la gente empieza a confiar y ver adónde va ese dinero. Más allá de la discusión política y los matices que pueda haber con la oposición, la inversión se está viendo.

-¿Cómo viene la negociación de fin de año con el gremio?

-Creo que en estos dos años hemos madurado, de los dos lados, en la relación nunca se cortó el diálogo, obviamente cuando llegan tiempos del año donde hay que debatir, como por ejemplo el bono de fin de año, o las paritarias, lo vamos a hacer y el gremio nos está acompañando, lo cual es muy sano. Las paritarias no son solo sueldo, sino que encierran un montón de beneficios que debe tener el empleado, como también obligaciones, así que en esas charlas estamos. Uno tiene que ser siempre una balanza y mediar entre lo que quiere para la ciudad, lo que aporta el vecino y el salario. La mejora de los empleados siempre somos respetuosos y las hacemos en las mesas paritarias con el sindicato.

-La previsión oficial de la inflación para 2018 ronda el 15%, ¿la suba de tasas va a estar dentro de ese parámetro?

-Como bien lo dice, es el número que se está manejando, pero nosotros confiamos en los números que maneja Nación, hoy se habla con la verdad, así que con esos índices vamos a ir al Concejo Deliberante.

-¿El transporte público va a estar funcionando en 2018?

-El transporte público va a estar funcionando en 2018, la gente ya ve lo que son las obras, las inversiones, el tema de los refugios, los puede ver cuando circula por las avenidas principales, la obra civil, en poco tiempo va a haber alguna novedad de los postes, así que ni bien se concrete lo más importante, que es la empresa que va a prestar el servicio, ya va a empezar a rodar.