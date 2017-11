Campaña de recolección de residuos informáticos

Esta semana, en el horario de 9 a 14, los vecinos de Junín podrán desechar sus residuos electrónicos en el predio Beto Mesa. De esta manera, continúa la campaña de recolección que lleva adelante la dirección de Medio Ambiente del Gobierno de Junín y que comenzó en día sábado en la plaza de los niños con una importante cantidad de residuos recolectados.



\LEÉ MÁS: Comenzó la segunda campaña de recolección de residuos electrónicos



Sobre esta actividad, Perla Casella, al frente del área de Medio Ambiente del municipio, informó: "Continuamos con esta campaña que comenzamos el día sábado y que continuará toda esta semana, en donde el punto de recolección será el predio Beto Mesa. En la primera jornada, el último sábado, tuvimos muy buenos resultados, llenando dos camiones de elementos electrónicos que los vecinos nos acercaron. Estamos muy contentos porque todos estos residuos terminan en el relleno sanitario, ocupando un montón de espacio, siendo que son productos que se pueden reciclar y darle otro uso, por eso la campaña se denomina Otro final es posible".

Días y horarios

"Esta semana estaremos en el Beto Mesa, Primera Junta y Alvear, de 9 a 14, hasta el día viernes, donde los vecinos podrán acercarnos todos sus residuos electrónicos. Vale aclarar que no hablamos de productos que se denominan línea blanca, como heladeras, lavarropas, cocinas, planchas, etc, estos productos no entran en esta recolección", agregó.