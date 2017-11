Leiva reclamó medidas del municipio por fallas eléctricas

“Los vecinos de nuestra ciudad sufren cortes de luz sin previo aviso; en los hogares hay subidas o alteraciones significativas en la tensión que causan roturas a electrodomésticos y otros artefactos del hogar, y que hasta ponen en peligro la integridad física; en definitiva, situaciones que alteran y perjudican la vida diaria de cada usuario. El municipio no puede ser ajeno al problema que tienen los juninenses con el servicio eléctrico: tiene el deber de cumplir una función de control de la que hasta el momento no se ha hecho cargo", dijo la concejal por Unidad Ciudadana Maia Leiva.

"Estamos de acuerdo con el reclamo realizado por los fomentistas acerca de la deficiencia del servicio que brinda la empresa, que se ha agravado en los últimos meses. Las tarifas han aumentado de una manera significativa, pero no se realizaron inversiones como se había anunciado", manifestó Leiva, luego de la reunión de comisión en el Concejo Deliberante que contó con la participación de dirigentes de la Federación de Sociedades de Fomento, preocupados por las fallas en el servicio.