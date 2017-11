Esteban Tries estará en Junín dando charlas sobre la Guerra de Malvinas

Desde el grupo "Movimiento Jóvenes por Malvinas-Junín" invitan a la charla que brindará Esteban Tries, Presidente del Movimiento Jóvenes por Malvinas. La misma se realizará el jueves desde las 21 en el Polideportivo "Beto Mesa" (Primera Junta y Alvear).

El citado Veterano de la Guerra de Malvinas (VGM) también estará en diferentes instituciones de Junín, hablando con los más jóvenes, contando los valores y principios que la Gesta nos dejó.

Esteban Tries hizo el Servicio Militar en el Ejército y a los veinte años le tocó participar de la guerra.

Libró varias batallas, tanto en las islas como en el continente, fue protagonista, junto al soldado Serrezuela, de un heroico rescate del sargento Manuel Villegas, quien con varias heridas en su cuerpo, les ordenaba a ambos que lo dejaran morir. Sin embargo, Villegas fue cargado por ambos hasta el hospital de Puerto Argentino distante a 8 kilómetros. Hoy su misión es mantener viva la gesta y transmitir su experiencia a la sociedad.

En diálogo con el movimiento juninense comentó que conocía la ciudad desde una perspectiva comercial, ya que antes era viajante de comercio.

Consultado sobre de qué se trata su visita, señaló: "La charla se viene trabajando de una manera distinta. Fundamentalmente se habla de valores en un campo de batalla. Nosotros éramos jóvenes de 18 años que aprendimos que Malvinas no solo es la parte bélica. Sobresalta el valor humano, el trabajo en equipo, lo importante que es pelear y confiar en un compañero, lo importante de un liderazgo. Hubo ciertas circunstancias que quizás no se difundieron tanto y hoy estamos en condiciones de afirmar que me marcaron la vida. Fue ahí que entendí para que estaba con vida acá. Lo importante de cada uno de nosotros, no solo los Veteranos sino los ciudadanos del país, para creer en otro, seguir bregando por un país mejor ese es el mensaje que se le da a través de una experiencia personal. El mensaje es: Para que estamos hoy? Por qué no somos uno de los 649 héroes y somos uno de los ciudadanos que volvió con vida para otra misión."

Con respeto a los chicos que se encuentran en las escuelas, sostuvo que "nos están sobrepasando, saben muchísimo más de lo que nosotros creemos. Le decimos que empiecen a trabajar en equipo. Malvinas puede ser una guía para la unión. Los apoyamos porque biológicamente nos vamos a ir yendo y los jóvenes tienen que seguir llevando en lo más alto la bandera de la patria, no de Malvinas. El día que recuperemos ese conocimiento, vamos a recuperar automáticamente las islas. No me quedan dudas. Pero primero tenemos que entender para que estamos comprometidos. Reconocer la bandera, cantar el himno, sentirse orgulloso de ser argentino. Gracias a las personas que nos ayudan a seguir en este camino."