Rodrigo Esponda: “Es bueno que se celebren estas elecciones para ir renovando autoridades”

¿Cuándo asumirá al cargo?

-En diciembre, cuando terminen todo el circuito legal que se tiene que hacer por la Junta Electoral y quede todo aprobado, las autoridades de la Provincia de la Coalición Cívica asumirán a los cargos. No es solo en nuestro distrito sino que hay muchas ciudades que presentaron listas en territorio bonaerense con Andrés De Leo a la cabeza.

-¿Esto era una necesidad de normalización del partido?

-En realidad es una necesidad de normalizar el partido y es bueno que se celebren estas elecciones para ir renovando autoridades porque hay muchísimos dirigentes de la Coalición Cívica que pueden asumir a esa responsabilidad y es bueno que se vayan generando rotaciones para ir creciendo como espacio.

-¿Se realizó una lista de consenso entre los participantes?

-Yo siempre digo que hay dos posibilidades: o se llega a consenso por una lista unificada o hay internas y las dos cosas son muy importantes. Si hay mucha gente que quiere participar, con objetivos claros y comunes de hacer crecer a la Coalición Cívica, es bueno que se esgriman internas y eso fortalece siempre y cuando después de las elecciones todos trabajemos para el mismo lado. Habiendo una lista de consenso se genera ganar tiempo porque todo eso ya se esgrimió y directamente vamos a trabajar todos juntos en la generación. Las dos cosas para mí son valiosas y buenas, y las dos cosas le hacen bien a la democracia interna de los partidos y en los espacios donde se eligen autoridades por elecciones.

-¿Se mantuvieron reuniones?

-Si, charlando generando y en ningún momento se planteó la posibilidad de dos listas. Era simplemente charlar quién estaba en condiciones y quién podía asumir esa responsabilidad. Esto es por dos años y en ese tiempo vendrán otros porque cualquiera que está en la Coalición Cívica está en condiciones de asumir esa responsabilidad. Es una cuestión formal porque todos tenemos el mismo objetivo y todos vamos a trabajar igual independientemente del cargo que nos toque ocupar.

-¿Esto cuando se definió?

-Entre los primeros días de noviembre y la lista se presentó a mitad de mes en la ciudad de Buenos Aires.

-¿En otros distritos iba haber elecciones internas?

-Sí puedo decir que en la Cuarta Sección electoral no va haber internas y mañana (por hoy) nos juntamos en Chacabuco para planificar el año próximo y las actividades comunes de la Coalición en la Cuarta y empezar a trabajar en el fortalecimiento del espacio, que es fuerte.

-¿Qué hace falta para eso?

-Nosotros creemos que falta a lo mejor más visibilidad y sobre todo lo que necesitamos es la participación de los dirigentes nacionales tanto de Elisa Carrió, Mariana Zuvic y Toty Flores para que recorran la Provincia contando sus experiencias. Hay gente muy valiosa con experiencias de vida que no son solo para contarlas sino también para intentar replicarlas. La experiencia de Flores es muy importante porque hoy en día se habla mucho de la cultura del trabajo y de lo importante de la dignidad que se genera. Que ellos nos acompañen en el transcurso del año con actividades en toda la sección es uno de los pasos importantes a hacer. Después hay que seguir trabajando en fortalecer a Cambiemos y acompañar al Gobierno en todo los lugares que tengamos posibilidades de hacerlo porque es el camino correcto. Apoyamos fuertemente la gestión de Macri, Vidal y Petrecca con lo cual seguiremos trabajando para fortalecer a Cambiemos para seguir transformando a la Argentina.

-¿Cuál es la idea más fuerte?

-La idea principal es fortalecer a Cambiemos. No podemos pensar en cuestiones individuales partidarias cuando tenemos semejante desafío por delante que hoy es que la Argentina se igualitaria y que realmente genere oportunidades para todos. Y si pensamos en cuestiones partidarias, eso se desdibuja. Por supuesto que queremos fortalecer a la Coalición Cívica donde la gente se sienta cómoda y pueda participar generando ideas y proyectos que ayuden a Cambiemos. No queremos colocar a nuestros dirigentes o generar cargos, sino que queremos que nuestro país crezca realmente y que se transforme, ya que está capacitada para hacerlo.

-¿Con la Coalición Cívica están cómodos dentro de Cambiemos?

-No es cuestión de comodidad sino que nuestro objetivo principal es que la Argentina se transforme, genere oportunidades y que todos vivamos mejor. Por lo tanto cualquier cuestión individual es resignada a eso y no podemos priorizar personas ni individualidades sobre los objetivos generales. Estamos claramente identificados con transformar a la Argentina y no podemos pensar hoy en día quiénes van a ser candidatos en los próximos años. Hay aspiraciones políticas y no está mal que las haya, lo que hay que ver es cuándo son los momentos oportunos de llevarlas a adelantes y hoy en día me parece que la prioridad es otra.