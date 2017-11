Perla Casella aseguró que ya ven resultados en el control del barigüí

La secretaria de Medioambiente del gobierno de Junín, Perla Casella participó días pasados de la reunión de Comisión en la sesión del Concejo Deliberante que se llevó a cabo en el Muma, en la que dialogó con los concejales y brindó detalles de las acciones que se encuentra llevando a cabo el municipio en la batalla contra el barigüí, que ya engloba a varios municipios que componen la Cuenca del Salado y que sufren las consecuencias de la mosquita.

Casella explicó que su asistencia a la sesión del Concejo fue para “dar cuenta de los trabajos que estamos haciendo, hablar sobre la plaga, las reuniones que estamos teniendo. Es bueno que todos estén informados”.

Larvas y adultos

La titular de Medioambiente destacó que se vienen intensificando los trabajos y en la medida en que las condiciones climáticas lo permiten, los controles resultan más efectivos.

“Estamos intensificando el trabajo que veníamos haciendo, como las condiciones en el río están mejorando tenemos menos velocidad que en el invierno y estamos intensificando con el equipo de pesca para conocer la cantidad de larvas en el río, que es lo importante”.

El descenso del agua favorece la visibilidad de los juncos donde el barigüí deposita las larvas.

“Estamos casi todos los días en el río con el equipo de pesca, muestreando y aplicando larvicida, buscando los focos que aparecen. Estamos trabajando muy intensamente”, explicó respecto de la primera etapa de la plaga y que es a la que deben hacerle frente con más fuerza.

El trabajo para controlar al insecto adulto es el que se realiza con los vehículos de fumigación, que según Casella, “se cumplen mañana y tarde”.

“Somos positivos porque vemos cambios respecto del invierno y está bajando el agua, entonces nos permite aplicar y volver a rastrear. Así vemos resultados. Estamos viendo buenos resultados”, destacó.

Reuniones regionales

En la reunión de Comisión, la secretaria de Medioambiente se refirió a las reuniones regionales que se están manteniendo con otros municipios y aclaró que no se trata de echar culpas a uno u otro, sino de trabajar el problema de manera regional para lograr un mejor resultado.

“Explicamos que es un problema de toda la cuenca y que si no hacemos nada contra la mosquita perjudicamos a los de al lado y si ellos no hacen nada nos perjudican a nosotros”, señaló, y destacó que “es muy importante el abordaje regional y allí nuestra insistencia en que así sea”.

Asimismo, el alcance provincial de la problemática, por la que la gobernadora María Eugenia Vidal se reunió el pasado miércoles con investigadores de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) es un avance que seguramente logre unificar un plan de trabajo para el noroeste.

Perla Casella aseguró que si bien se realizará una nueva reunión regional con investigadores, aún no hay una fecha definida para el encuentro.

“Hay acciones pautadas previamente, que debe realizar cada uno de los municipios y una vez que esté todo listo plantearemos la nueva reunión”, expresó.

Gran inversión

Según Casella el trabajo en el municipio de nuestra ciudad se viene realizando desde hace tiempo.

“Tuvimos un pico de población de barigüí en 2015 y nos equipamos, equipamos al equipo de pesca, obtuvimos una máquina fumigadora. Además sabemos qué producto aplicar y consultamos a Juan García del Cepave que nos va asesorando. Estamos preparados. Hay municipios que recién ahora están viendo esta problemática”, aseguró.

Además dijo que “hay que invertir y aquí se gasta mucho en la lucha contra el barigüí y se lo hace con recursos municipales”.

El plan

Días pasados, en una entrevista con Democracia, el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Ing. Jorge Elustondo se refirió al plan que contempla el control del insecto, de los adultos, en la zona donde están los adultos con piretroides y en la zona donde están las larvas, al costado de los arroyos y cursos de agua.

“Es un abordaje tomando la problemática, en forma coordinada entre los municipios de manera de hacer una cobertura que logre el máximo impacto en el menor tiempo posible y que también sea sostenido en el tiempo de manera de ir bajando la población del insecto”, expresó oportunamente Elustondo.

“Este es el compromiso desde el Ministerio y la CIC, en un equipo donde va a estar presente el Ministerio de Salud a través del Director de Epidemiología, referentes de la OPDS, de Agroindustria por los daños que afectan a la producción en distintas áreas, y el área de gobierno por sí hay que coordinar algún otro tipo de actividad”.