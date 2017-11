Advierten que crece la oferta informal en alojamientos y gastronomía

La actividad principal de la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica (C.E.H.G.) de Junín es la defensa del sector, de lo que es gastronomía (restaurantes, bares, cafeterías) y hotelería, como así también la organización de capacitaciones y trabajos en conjunto con el Municipio, para promover la actividad.

En diálogo con Democracia, Juan Víctor Casella, presidente de la entidad explicó: “Como institución representamos a nuestro sector y trabajamos en todos los intereses del mismo. A nivel interno hacemos capacitaciones. Pertenecemos a la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina, en la cual Junín tiene a tres representantes: Roberto de la Fuente, Cristina Bozzone y Juan Víctor Casella”.

El directivo dijo que, a través de la Federación, cuentan con un departamento de capacitación, además de lo referente al ámbito laboral y actividades informales que se realizan en el transcurso del año.

Según lo expuesto, la Cámara se formó el 24 de marzo de 1998, cuando se autoconvocaron los responsables de los hoteles que existían en ese momento, para trabajar juntos. “Una de nuestras funciones es el desarrollo del turismo en nuestra ciudad, trabajar para que pueda crecer turísticamente. Al poco tiempo de creada invitamos a todos los empresarios gastronómicos. En aquella época trabajamos mucho en lo que es la concientización del turismo a través de capacitaciones, conjuntamente con el Estado, en este caso con el Municipio”, manifestó.

A la pregunta cuales fueron los objetivos que perduraron en el tiempo, desde la creación del organismo, Casella señaló la capacitación y el desarrollo del turismo en Junín. “Se han logrado cosas y avanzado. La ciudad creció y la comunidad ha ido entendiendo que el turismo es algo importante, que genera fuentes de recursos”, apuntó.

En cuanto a los problemas, Casella apuntó que eran los mismos de siempre y que teniendo en cuenta que era una actividad con baja rentabilidad, no escapaban al problema económico que tiene el país: mucha presión fiscal y baja rentabilidad, a pesar de que había mejorado el trabajo.”Siempre tenemos la esperanza de que el país arranque y que mejore para nuestros negocios también”, apuntó.

Oferta informal

Entre los inconvenientes más acuciantes de la actividad hotelera- gastronómica, Casella mencionó la informalidad. “Nosotros junto a la FEHGRA trabajamos en combatir la informalidad. No es cuestión de prohibir las actividades informales, nuevas formas de hotelería y gastronomía, pero sí que solicitar que se incorporen a la normativa vigente, que la oferta sea formal, que esté registrada, que cumplan con las múltiples exigencias impositivas, laborales, que el personal se encuentre debidamente registrado. Hoy vemos que tanto en la parte gastronómica como alojamiento hay mucha informalidad”, explicó.

En cuanto a qué era oferta informal en hotelería y gastronomía, el entrevistado dijo: “las casas, las casas quintas o departamentos en alquiler para alojamiento, los restaurantes a puertas cerradas, la actividad gastronómica que no paga nada ni tiene controles de bromatología.Toda esa oferta informal, a no pagar nada ni tener obligaciones, siempre tiene una mayor ganancia que los que están registrados, que cumplen con toda la normativa vigente”.

“Un hotel, un alojamiento, un establecimiento gastronómico debidamente registrado tiene controles, debe presentar planos, los bomberos le realizan una inspección, etc. Pero hay mucha oferta informal, por ejemplo, cerca de los establecimientos de salud, de los hospitales o clínicas, y no se controlan. Generalmente los empleados que tienen no están registrados, están ‘en negro’. Este es un problema que lamentablemente crece y nosotros a través de nuestra Federación, se gestiona ante las autoridades para evitarlo”, afirmó.

Juan Casella explicó que junto al Municipio de Junín trabajan en impulsar eventos convocantes como el organizado por la Provincia, el AcerArte, o el Cultura y Campo.

“Estos eventos ayudan a la actividad hotelera-gastronómica. Cada vez que hay un fin de semana largo en Junín se trabaja bien, hay un movimiento en la ciudad muy importante”, señaló.

Comisión directiva

Los integrantes de la comisión directiva de la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica de Junín son:

Presidente: Juan Víctor Casella.

Vicepresidente: Roberto de la Fuente.

Secretaria: Cristina Bozzone.

Prosecretario: Germán Lambrisca.

Tesorera: Ana Lapietra.

Protesorero: Martín Tintorelli.

Vocales titulares: Fernando Mir y Juan Tudisco.

Vocales suplentes: Adriana Vecchi y Alicia Resk.

Revisores de cuentas titulares: Andrea Rivero y YaelBonzanini.

Revisora de cuentas suplente: Silvina Dicarlantonio.