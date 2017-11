Impulsan crear una oficina de mediación comunitaria

El concejal peronista Marcelo García presentó un proyecto en el Concejo Deliberante sobre la implementación de una oficina de mediación comunitaria en Junín, dependiente de la Municipalidad –bajo la órbita de la secretaría de Gobierno-, y dio detalles de la iniciativa en una entrevista con el programa de TeleJunín Reporte Especial.

“La mediación es un proyecto que elevó el intendente Pablo Petrecca cuando era concejal, junto con Laura Ricchini, a su vez, desde la Provincia, desde la dirección de Mediación, y el Colegio de Abogados, centros de mediadores, muchos de los que son partícipes en sí de la ley de mediación”, señaló el edil electo por Cambiemos.

“La iniciativa apunta a tratar de buscar soluciones o al menos una vía de comunicación ante situaciones o conflictos vecinales, en los cuales muchas veces no se permite el acceso a la justicia tan fácilmente, entonces buscar esta forma de ser pacificadores en el día a día, en la parte comunal. Desde ahí viene el espíritu de este proyecto, que al principio, como todo, va a tener que aceitarse, perfeccionarse, pero creo que puede dar muchas satisfacciones a situaciones particulares, vecinos que se encuentran enfrentados por situaciones cotidianas que a lo mejor pueden volver a restablecer la comunicación y volver a ser buenos vecinos, desde ruidos molestos a pastizales. Volver a tener esa función pacificadora y que el Estado esté presente para ello”, explicó.

“Estaría la oficina de mediación municipal, donde los mediadores serían aquellos que están habilitados y capacitados por el ministerio de Justicia y obviamente eso se da dentro de lo que es voluntario, y un servicio que es gratuito y obviamente tratar de buscarle la parte de confidencialidad también y no que sea una cuestión de trascendencia, que a veces es uno de los principales problemas”, afirmó.

Con respecto al inmueble o el lugar físico donde funcionará esta dependencia, Garcías dijo que todavía no está resuelto, porque primero tiene que aprobarse el proyecto en el Concejo Deliberante.