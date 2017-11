Nazareno Diotti: "La lista no representa a todos los sectores"

¿Qué análisis hace de la conformación de la lista de unidad del PJ?

-Creo que la lista que se conformó no representa a todos los sectores del peronismo de Junín, hubo muchos sectores que no fueron convocados, creo que acá ya estaba todo listo, la lista ya estaba armada, ya se sabía desde un principio quién iba primero y quién iba segundo, hay espacios como el Daniel Giúdiche que no fueron invitados, Oscar Farías que tampoco está dentro de la lista, nosotros tampoco, Carlos Vozzi tampoco, Eduardo Aguilar (Pucho) -el actual presidente- que tendría que estar ocupando un cargo. Fue una lista armada por las mismas personas de siempre, que son los que tienen la lapicera en Junín y ellos son los que deciden quiénes están y quiénes no. He escuchado que es una lista amplia, plural, y para mí no lo es; sería amplia y plural si estuviésemos todos adentro, todo el peronismo junto, y no es así. Lautaro Mazzutti, que preside la lista, es de La Cámpora, y me parece que una lista representada por alguien de La Cámpora no va a sumar nada, al contrario, me parece que es una cuestión que hay que revisar.

-¿Cómo sigue Por Un Nuevo Junín, tras el resultado de la última elección?

-Seguir trabajando, ahora vamos a hacer un programa de radio, que se va a llamar “Por un nuevo Junín”, donde obviamente va a ser la voz de los vecinos, y vamos a estar acompañando a los vecinos, haciendo actividades, no dejando de visitar los barrios, los centros de jubilados, a las sociedades de fomento, simplemente trabajando donde tenemos que estar, que es cerca de los ciudadanos.

-¿Cómo ve la gestión municipalo? ¿Cree que va a seguir el envión de la obra pública?

-Veo que hay obras, pero siempre recalco lo mismo, cuando hay obras pero aumenta el gas, la canasta básica, cuando suben la edad jubilatoria, cuando le sacan los medicamentos a los jubilados, nada se puede disfrutar de las obras porque estás pensando en otra cosa, si llegás a fin de mes, si tenés trabajo, si vas a conservar tu trabajo, entonces no podés disfrutar de los avances que hay en la ciudad.

-¿Qué pasa con los que viven de changas?

-Están más complicado, porque no hay circulación de dinero, antes a uno el sobraba un dinero y contrataba a un pintor, arreglaba la vereda, el jardín, y eso hoy no se está dando.

-¿Hay un repunte en la construcción?

-Creo que hay un leve repunte, pero no es el esperado, las obras que hay llevan poca mano de obra.