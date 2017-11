"La premisa fue hacer un recambio", señaló Azil

El ex presidente del PJ local y titular de ATSA Junín, Héctor Azil, quien fue uno de los operadores fundamentales para acordar una lista de unidad en las elecciones internas del próximo 17 de diciembre, analizó al respecto que “el peronismo es muy ecléctico, muy acomodaticio a las nuevas circunstancias, sabe adaptarse a los cambios de la política. Hoy hay que saber dar un paso hacia adelante y estar preparados para las nuevas formas de militancia, las militancias tecnológicas”.

En ese sentido, se expresó en favor de la renovación dirigencial en el PJ local y afirmó: “Nosotros veníamos de actos políticos, de pintar paredes, nos encantaba hacer ese trabajo pero hoy el rumbo va por otro lado y tenemos que estar preparados para eso. Nadie mejor para llevar adelante este proceso que los que son generacionalmente coetáneos”.

“Confiaremos en el trabajo que ellos hagan y si nos necesitan estaremos allí para acompañar, pero es el momento en que hay que dejarlos actuar porque son dirigentes jóvenes pero con mucha experiencia y militancia política”.

En una entrevista con Democracia, afirmó: “La premisa fue hacer un recambio. Lamentablemente el otro sector no pudo presentar lista. Pero ahora la tarea del Consejo de Partido será “sintetizar a todo el peronismo de Junín”, afirmó. Y añadió que de cara a 2019 “el proceso de recambio es a seis años. Hay una buena oportunidad porque el meonismo está en caída y el peronismo tiene que consolidarse en el segundo lugar. Seguramente el intendente Petrecca será reelegido, pero le van a quedar cuatro años más y no tiene reelección, y nuestros dirigentes ya van a tener mucha experiencia, pero hay que ser muy laboriosos y muy prolijos, porque la sociedad nos juzga más que a nadie”.

El romerismo de despegó del acuerdo local del PJ

Desde el grupo que conduce el diputado nacional Oscar Romero emitieron un breve comunicado en el que dejan en claro que nada tuvieron que ver con el armado de la lista de unidad que el próximo 17 de diciembre pondrá en la presidencia del PJ de Junín a Lautaro Mazzutti. Lo llamativo es que hace apenas unos días, Yaser Ale, uno de los jóvenes militantes del legislador había destacado el diálogo para alcanzar el consenso.

Así las cosas, desde el romerismo enfatizaron que "en nuestro carácter de afiliados, militantes y simpatizantes del Peronismo, queremos manifestar en primer lugar que no hemos participado de ninguna conversación, reunión y/o encuentro de dirigentes a los efectos de participar de una lista de unidad local en las próximas elecciones del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires".

"Tal decisión la hemos tomado ya que estamos convencidos que la profunda crisis que atraviesa el Movimiento Nacional Justicialista no se resuelve con un acuerdo de dirigentes", arremetieron. "Por otro lado, no podemos obviar que un número importante de esos dirigentes participaron en las últimas elecciones en contra de la lista oficial del Frente Justicialista", agregaron.

Finalmente, destacaron que "a pesar de lo manifestado, es nuestro deseo que aquellos que asuman como nuevas autoridades del PJ local, les vaya bien descontando que podrán contar con nosotros en la ardua tarea de la Reconstrucción del Peronismo".