La Provincia llamó a licitación para el control de licencias médicas de docentes

La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense llamó a licitación pública, para cubrir el sistema de contralor médico de los 300.000 maestros provinciales, con el que se apunta a "crear un nuevo esquema de licencias pensando en los docentes".

Desde 2009 todas las licencias médicas de los docentes de la provincia de Buenos Aires son cubiertas por una única compañía: Dienst Consulting. La idea es que ahora, para el control de las carpetas médicas, el territorio bonaerense sea dividido en cuatro zonas que auditarán más de una empresa.

Para ello, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial bonaerense el llamado a licitación Nº 6/17, tendiente a “lograr la contratación del servicio de prácticas médicas consistentes en realización de exámenes preocupacionales, de controles médicos laborales en los casos en que el Ministerio estime conveniente, ya sea en el domicilio del afectado o en consultorio, y la realización de juntas médicas".

La apertura de las propuestas técnicas y económicas se realizará los días 4 y 5 de diciembre y el cambio de sistema se llevará a cabo desde el 1 de enero.

“La modalidad va a ser distinta en 2018”

En diálogo con Democracia, la titular de Suteba Junín, Francina Sierra, dijo: “Nosotros como frente gremial hace mucho tiempo veníamos pidiendo que se termine el convenio con las prestatarias que son empresas tercerizadas que controlaban, entre comillas, la salud de los docentes”.

“En realidad lo que viene sucediendo es que hay incumplimiento respecto al horario de atención y la modalidad que tiene que ser y hay denuncias de maltrato de los médicos hacia los docentes”, agregó.

En la actualidad la modalidad es: el docente va al médico particular quien le indica cuántos días de reposo necesita que luego es estudiado por el llamado reconocimiento médico de una empresa tercierizada en la que un auditor firma aceptando o no el descanso.

“Finalmente en esta reunión que se realizó hace 15 días, se pudo consensuar que no se va a renovar el convenio y que la modalidad va a ser distinta para 2018”, explicó Sierra.

“Hasta el momento no hay nada concreto hasta que se firme el acta paritaria 2018, ya que para que eso suceda primero debe resolverse la pauta salarial. Todavía hay muchos huecos y no sabemos qué es lo que va a pasar, pero sí sabemos que es el mecanismo que se va a usar a partir del año que viene”, aclaró.

“Es un gran logro”

Continuando la entrevista, Sierra exclamó que “es un gran logro que el Gobierno haya tomado la decisión de terminar con los convenios con estas empresas tercerizadas porque había mucho incumplimiento y anomalías en Junín y todos los distritos”.

“Actualmente tenemos que estar alertas, acompañar a nuestros compañeros y anteceder ante los médicos -quienes recibían órdenes- en situaciones de mucha vulnerabilidad por parte del docente”, sostuvo.

“Todo el frente gremial lo celebramos un paso adelante y ahora veremos cómo se va a implementar la nueva dinámica”, concluyó.

“Ágil, riguroso y suficientemente flexible”

En ese sentido, una fuente del Gobierno manifestó que el sistema de medicina laboral será el mismo para los docentes y para los auxiliares, y se licitará “por zonas y por servicios, lo que generará competencia entre los potenciales proveedores en el marco de un mercado regulado como es el de la salud".

El vocero precisó que esa competencia generará "un mejor servicio, pues los oferentes tendrán que esmerarse en forma permanente".

"Por otro lado, ahora es el maestro quien debe estar detrás de su licencia médica, con todo lo que ello implica. El nuevo sistema apunta a que el docente que tenga un problema de salud vaya al médico y del médico a su casa a reponerse bien", manifestó la fuente y destacó que se trabaja sobre un nuevo esquema de gestión de las licencias "pensando en los docentes".

El gobierno de María Eugenia Vidal apunta a diseñar un nuevo sistema, "ágil, riguroso y suficientemente flexible a la vez, que hace hincapié, ante todo, en la salud de los docentes y los auxiliares".

"Mediante las nuevas tecnologías, los múltiples canales de acceso a la información, será posible realizar en tiempo real un seguimiento del maestro. Saber qué le pasa, cuando vuelve, tener información actualizada de su evolución, tanto en licencias ordinarias como extraordinarias. Estamos trabajando con el IOMA para ampliar la cantidad de especialistas a disposición de los educadores y auxiliares", describió.

Y evaluó que "ese sistema tendrá impacto en las escuelas, ya que los inspectores y directivos contarán con información precisa para organizar las clases y garantizar la continuidad pedagógica".