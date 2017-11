Un juninense fue compañero de un tripulante del submarino San Juan

Víctor Andrés Maroli es el único cordobés de los 44 tripulantes a bordo del submarino ARA San Juan que está siendo intensamente buscado en las costas argentinas luego de haber perdido contacto el miércoles 15 del corriente mes.

Nació en Villa María, Córdoba y desde 2002 se encuentra prestando servicio en la Marina como teniente de navío.

Además de ser Licenciado en Recursos Humanos para la Defensa, Maroli estudia ingeniería en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires donde cursó tres materias con el juninense Hernán Vilaseca quien se está perfeccionando en “mecánica”.



En una entrevista con Democracia, Vilaseca comentó que cursó Física 3, Álgebra y Estática junto al teniente de navío.

“Estoy cursando la carrera de Ingeniería Mecánica, y Víctor en Naval. Ambas carreras comparten las materias de los tres primeros años, ya que después se separan”, explicó el futuro ingeniero juninense.

“Era muy conocido en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) porque no es muy común cruzarse en los pasillos con estudiantes de más de 30 años. Él había comenzado a estudiar de grande la carrera de ingeniería”, comentó.

“No lo podía creer”

“Yo me enteré hoy (por ayer) que está en el submarino ARA San Juan y no lo podía creer. Hacía un tiempo que no lo veía por la facultad y un amigo me envió un mensaje para avisarme por lo que estamos muy conmocionados”, expresó con angustia.

“Cuando él cursaba con nosotros nunca nos contó nada de que estaba en la Marina. Cuando hicimos juntos la materia Física 3, él la tenía muy clara y sabía mucho”, agregó. Y continuó: “Era el tipo más grande de la facultad y llamaba la atención por eso, ya que generalmente los estudiantes comienzan la carrera a los 18 años”.

“Yo comencé a estudiar en 2012 en el ITBA donde hice el ingreso anual, en 2013 arranqué la carrera y me empecé a cruzar a Víctor con materias comunes a todas las carreras”, aclaró.

“Estoy muy sorprendido”, remató.