“Fue un tsunami de 12 años”, dijo Ramallo sobre el estado de deterioro del Hospital

“Fue un tsunami de 12 años.” Con esas palabras graficó el deterioro del Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Félix Piñeyro” de Junín la directora del establecimiento sanitario, Alicia Ramallo, ayer, en una entrevista con Democracia, luego de las críticas del gremio Cicop y de la oposición por las deficiencias en el servicio, especialmente por la falta de ambulancias.

La jefa del nosocomio amplió: “Así como destruyeron los hospitales, en ese combo de destrucción también estaban las ambulancias, nos dejaron una utilitaria y dos ambulancias muy mal mantenidas. Una se fundió y la otra está a media máquina, por lo que el hospital cuenta hoy solamente con una ambulancia”.

Según contó Ramallo a este diario, el ministerio de Salud bonaerense prevé comprar ambulancias, “pero son 78 hospitales, se están haciendo las consultas con el ministerio para tener el mejor presupuesto”.

Sobre los inconvenientes que genera esta situación, la directora afirmó: “El municipio colabora con nosotros y otros municipios nos prestan las ambulancias, como el de Rojas, es un trabajo en red. Pero una vez por semana tenemos que ir a La Plata a buscar sangre para las cirugías, por lo que son necesarias más ambulancias, por lo menos una más”.

“Recibimos un hospital muy deteriorado, sin un peso, y de a poco fuimos arreglando los techos, comprando los motores de los ascensores que no servían más, adquiriendo nueva tecnología, pagamos todas las deudas de insumos con las empresas y hoy no faltan insumos en el hospital”, explicó.

Y añadió: “Arreglamos los techos de los quirófanos y las salas de terapia que se llovían, compramos ecógrafos, camillas modernas, estamos poniendo a punto el servicio de cobalto para cuando nos ingrese la fuente y se empezó a construir el bloque de los residentes, para mayor comodidad”.





Críticas

La legisladora provincial por el Frente Renovador Valeria Arata presentó un proyecto donde solicita al Ejecutivo provincial que instrumente los medios necesarios para resolver con carácter de urgencia la falta de ambulancias en el Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Félix Piñeyro” de Junín.

"Desde 2012 venimos notificando al Ejecutivo bonaerense sobre la situación de deterioro y abandono que sufre el Hospital de Junín, y en ningún caso hemos obtenido una respuesta o solución a los problemas planteados, ya sea por el ex gobernador Daniel Scioli o por la actual gobernadora María Eugenia Vidal", lamentó la diputada por la Cuarta Sección Electoral.

Y agregó: "En 2015 presenté un proyecto, entre otros de igual importancia, de reparación y provisión de ambulancias. Dos años y nueve meses después de este reclamo volvemos a encontrarnos con el mismo problema, pero esta vez la situación empeoró. En estos momentos el Hospital se encuentra sin ninguna ambulancia equipada para el traslado de pacientes, ya que la única que funciona la utilizan para usos menores, y las otras dos se encuentran inutilizadas por problemas mecánicos".

“Los problemas de salud no pueden esperar”

"Es inaceptable que un hospital interzonal, el cual es sede de la Región Sanitaria III, y cubre la atención de pacientes de todo el noroeste bonaerense, cuente con solo tres móviles para la atención de emergencias", cuestionó la diputada massista.

"Ya han pasado dos años de gestión de este nuevo gobierno y creo que es un tiempo más que suficiente para adaptarse a las dificultades y responder a las demandas prioritarias. En algunas cuestiones creemos que la falta de soluciones se debe más a la desidia e incompetencia que a la escasez de recursos, porque los problemas de salud no pueden esperar", afirmó.

Por su parte, la médica Silvia Fulgenzi, del gremio Cicop, afirmó que “no se invierte lo que se tiene que invertir" y señaló que no están funcionando las dos ambulancias que dispone el hospital. “Lo atribuyo a una disminución gradual del presupuesto en salud. Frente a una situación donde se necesita de todos lados, si se disminuye el presupuesto, el resultado no puede ser otro que catastrófico. Estamos haciendo algo distinto a lo que se dice", declaró la dirigente sindical de la entidad gremial que agrupa a los médicos hospitalarios.