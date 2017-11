Acto oficial por el Día de la Soberanía

Decenas de chicos y padres se dieron cita este martes en las instalaciones de la Escuela Primaria N° 19, en donde se llevó a cabo el acto escolar oficial por el Día de la Soberanía Nacional.

En el lugar estuvieron presentes la directora de Educación del Gobierno de Junín, Fabiana Sienra; la inspectora jefe Distrital, Emilse Marini; y la directora del establecimiento educativo, Belén Gambarte, entre otras autoridades.



"Cada 20 de noviembre marca un punto clave en nuestra historia como Nación Argentina. La fuerza de la soberanía se instaura como una protagonista que nos une, dejando de lado aquello que de lo cotidiano nos separa o nos divide, para destacar los valores más significativos y trascendentales que emanan de nuestro sentir como Nación", afirmó Gambarte en su discurso.

"Hoy liberamos batallas y enfrentamos desafíos en cada uno de nuestros pasos, pero aprendimos, como argentinos, que no nos vamos a dejar amedrentar ante la adversidad, porque está en nuestra sangre dar batalla heroica y resistir con espíritu de lucha, asumiendo aquello que nos quedó de legado de la batalla de la Vuelta de Obligado como símbolo de independencia, libertad y de unidad nacional", agregó y aseguró: "En nuestra escuela trabajamos para reivindicar esos valores de ciudadanía que emanan del trabajo y el esfuerzo para vivir en una sociedad justa y equitativa, con la centralidad en la enseñanza".



Por su parte, Sienra expresó: "Celebramos el coraje con que un grupo de habitantes defendió nuestra Nación y lo que hoy entendemos como soberanía, que es el espacio que nos identifica a nosotros como argentinos y que hoy disfrutamos.

"Es el recuerdo de quienes lucharon en ese momento, pero la batalla de la Vuelta de Obligado es un contexto mucho más amplio en el tiempo, porque nos invita a ver de qué modo la defendemos hoy y de qué manera podemos ser más argentinos. Esa es la clave de la fecha que recordamos, que es nada más y nada menos que el valor de muchos hombres y mujeres que defendieron nuestra dignidad a costa de su propia vida", agregó.

"Nosotros tenemos que hacer lo mismo, defendiendo la soberanía hacia afuera, no con armas, sino con el conocimiento, con la política, que es una herramienta para el bien común; y también la soberanía hacia adentro, que me parece que es muy importante y significa respetar nuestra Constitución, las leyes y los derechos, especialmente los del otro", continuó.

"No perdamos de vista en mensaje que con convicción y heroísmo nos legaron para que nuestra soberanía se extienda y se afiance", finalizó.