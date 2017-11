Suspenden e inician un sumario contra Orlando Moccagatta

El secretario de Deporte de la Nación, Carlos Javier Mac Allister, anunció ayer que suspendió e inició un sumario contra el subsecretario de su área, Orlando Moccagatta, tras las acusaciones periodísticas por presuntas irregularidades en el organismo que actualmente conduce.

Sobre el subsidio para infraestructura deportiva de alto rendimiento, Mac Allister dijo: "No existe nota o intervención de la Secretaría firmada por mí para recomendar la compra a algún proveedor en particular. Ni en el caso de las piscinas ni en ningún otro”.

Dijo que la Secretaría se limita a entregar los fondos a las provincias o los organismos y "ellos llevan adelante las compras de materiales o las obras de infraestructura" y agregó que "no definimos el proveedor que cada organismo o provincia contrata".

En este sentido, un informe periodístico de Canal 13 acusó a Moccagatta, subsecretario de Deportes de Alto Rendimiento de "recomendar" a municipios y provincias la compra de piletas de Myrtha Pools -marca de la que fue referente en el país-.



Para "no dejar dudas", Mac Allister decidió "suspender e iniciar un sumario interno a Orlando Moccagatta", una medida que "es efectiva desde ahora para facilitar el esclarecimiento de la situación y poner a disposición la documentación respaldatoria”.



Con respecto a las acusaciones por la entrega de subsidios del Programa Clubes Argentinos, el funcionario dijo que los aportes son otorgados "a todos los clubes que cumplan con los requisitos, desde los que tienen 50 socios hasta los de más de 2 mil. Quiere decir que el criterio para definir a qué clubes les corresponde o no un subsidio no es si es grande o chico, sino si cumple o no los requisitos”.

“Este es uno de los principales programas de la Secretaría de Deportes ya que permite fortalecer a las entidades deportivas del país a través de la entrega de subsidios para equipamiento e infraestructura, capacitaciones para dirigentes y materiales deportivos”, agregó en un parte de prensa.

Mac Allister, además, destacó que con Clubes Argentinos se llega a más de un millón de personas que practican deportes "y se acompaña a más de cuatro mil instituciones de todas las provincias, muchas de las cuales nunca antes habían recibido ayuda del gobierno nacional".