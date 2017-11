Celeste José: “Para ser enfermera se requiere vocación y dedicación”

Ante la primera pregunta, Celeste, una joven enfermera de 38 años menciona la palabra vocación.

“Para ser enfermera se requiere vocación, también dedicación, paciencia y mucha responsabilidad”, detalla, con diez años en la profesión, que desempeña en el Sanatorio Junín, abocada al trabajo en pisos, en atención clínica e internación .

“Siempre quise ser enfermera, siempre tuve esa vocación. Me gusta y lo elegí siempre. Me gusta la atención al paciente y su cuidado”, remarca.

Vocación de servicio

Trabajar en el ámbito de la salud es delicado y requiere suma responsabilidad.

“Ser enfermero, trabajar en la salud es algo muy delicado, se tiene que tener la vocación y el servicio profesional para hacerlo, si no, no lo podría hacer”.

Para Celeste, el servicio y la vocación tienen que ver con cuestiones concretas como “tener el cuidado integral hacia el paciente y tener sobre todo paciencia y amor. No es una tarea fácil y realmente requiere mucho amor”.

El paciente y su entorno

El trabajo del enfermero no solo se centra en el cuidado y atención del paciente sino en todo aquello que lo rodea y lo compone.

“Hay un aspecto social y psicológico respecto del paciente que se atiende y de su familia también. Se debe atender al paciente y ver aquello que lo que lo rodea”.

Asimismo, Celeste destaca el trabajo que realiza el enfermero con todo el equipo médico. “Trabajamos en conjunto, todo el equipo de la salud: médicos, nutricionistas, psicólogos, es un equipo interdisciplinario del que uno depende”.



Capacitación y formación

Sin dudas, la formación y capacitación de la profesión de enfermería es de vital importancia para la profesionalización de la tarea.

“Hacen falta enfermeras”, resalta Celeste, y agrega que “es muy importante sobre todo la capacitación de la enfermería. Estamos las 24 horas con el paciente, trabajamos con el equipo y cumplimos con todas las responsabilidades y demandas. Es un trabajo de mucha responsabilidad el del enfermero”, concluyó.