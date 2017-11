Salón Nacional de Artes Visuales

La misma está a cargo de dos destacadas figuras de este ámbito como lo son Cecilia Ivanchevich y Fabián Lebenglik. Para este salón se presentaron más de 400 obras y se seleccionaron 67, entre las cuales saldrán los ganadores. Habrá tres premios adquisición y menciones especiales. Los especialistas destacaron la importancia a nivel cultural que tiene Junín.

Gimena Picchi, a cargo de los museos, explicó que “hubo un crecimiento, a lo largo de los años, de inscriptos, muy marcado y que nos sorprende. Hemos duplicado con respecto al año pasado y eso habla de la importancia del museo a nivel nacional. Se anotaron participantes de todo el país y estamos muy contentos por la calidad de obra que hay expuesta en el lugar”.

A su vez, uno de los jurados, Fabián Lebenglik sostuvo que “estamos agradecidos por la convocatoria para ser jurados del premio y que sea nacional es una gran responsabilidad. Hemos visto obras de todo el país, en todas las técnicas y de un gran nivel. Fueron alrededor de 430 obras las que vimos y el balance es muy bueno de acuerdo a lo que hemos seleccionado. Luego lo dirá el público pero no es fácil tomar estas determinaciones. Será un salón muy comentado porque se va a ver el nivel que tienen las obras e incluso como pedagogía. También sirve para que aprendan un poco más los que ven y estudian arte”.

Además, agregó que “estuvimos dando un vistazo a las obras y será muy compleja la elección. Ahora viene la parte más difícil pero es un placer poder estar en este lugar”.

Para finalizar, Cecilia Ivanchevich, expresó que “vemos mucha heterogeneidad en el mismo salón y en la propuesta. Esto ayuda a esta función pedagógica y a poder pensar el arte desde otro lugar. Que una ciudad como Junín tenga este salón me parece fundamental, no solo para trabajar con la comunidad sino también como puerta visible hacia el resto del país. Conocíamos el museo y es fundamental que no solo generen salones sino también que se hagan intercambios de propuestas con la región. Ahora viene la parte difícil de elegir, pero tenemos un gran desafío por delante”.