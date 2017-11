“No he cometido delito alguno”, aseguró Moccagatta, tras la denuncia de Lanata

Tras el informe del programa Periodismo Para Todos (PPT), que conduce Jorge Lanata, sobre la gestión de Carlos Mac Allister como secretario de Deportes de la Nación, donde se incluyeron denuncias sobre presuntas contrataciones irregulares, discrecionalidad de subsidios y tráfico de influencias, y que involucran al juninense Orlando Moccagatta, reconocido entrenador de nadadores de elite y declarado personalidad destacada de Junín el pasado 3 de noviembre de 2016, el funcionario oriundo de nuestra ciudad concedió una entrevista a Democracia, donde aclaró que no cometió “delito alguno y las pruebas son inconsistentes”.

Yo no tengo forma de decirle a un gobernador lo que tiene que comprar, aseguró Moccagatta.

Según el informe de Lanata, Moccagatta fue el representante de la empresa de piletas de natación Myrtha Pools. Si bien el informe señala que Moccagatta renunció a la presidencia de la firma el 30 de noviembre de 2015, diez días antes de asumir como funcionario público, la empresa aún estaría en el mismo domicilio particular de Moccagatta.

Según la denuncia presentada en el informe, la secretaría de Deportes de la Nación recomendaría a las provincias la compra de esa marca con los subsidios del Gobierno.

“La decisión no es nuestra”

“Todas estas obras son coparticipadas, donde un volumen importante de dinero debe aportarlo la provincia de referencia, cuyo monto lo aprueba el gobernador. Por lo que la compra del material deportivo que genera dicha obra es decisión de la administración provincial”, afirmó el juninense a este diario, ayer, en una entrevista telefónica.

Y agregó: “Yo giré fondos no solo para piletas, sino también para pistas de atletismo, pistas sintéticas, canchas de césped artificial, canchas de hockey”.

“Esto llega a la provincia, el gobernador debe asignar un monto arriba de esto, por lo que la decisión de qué material comprar es de la provincia, no es nuestra. Yo no tengo forma de decirle a un gobernador lo que tiene que comprar o no. No tiene sentido y quien conoce la administración pública sabe que no hay ninguna posibilidad de que la secretaría, en ninguna de sus formas, pueda condicionar un apoyo de este tipo. No hay una forma en que yo le diga te doy esto si vas a hacer esto. No hay forma de hacerlo”, dijo el funcionario.

“No hay recomendación”

“Están los papeles absolutamente claros de que yo desde el 30 de noviembre de 2015 no estoy en la empresa, vendí mis acciones, eso está certificado. Toda esa documentación está disponible, yo no tengo nada que ver. Estoy dedicado tiempo completo a la secretaría. Ahora cuál es el tema con Myrtha Pools, que los últimos quince campeonatos mundiales se hicieron en Myrtha Pools. Los últimos tres juegos olímpicos se hicieron en Myrtha Pools más otro en Atlanta y fueron cuatro. La gente compra lo que quiere y lo que ha visto en Río de Janeiro y en Londres y en China. Compra lo que ve en los Juegos Olímpicos, lo que ve en los Juegos Panamericanos, los Panamericanos de Toronto se hicieron en Myrtha. Los próximos juegos panamericanos en Lima se van a hacer en Myrtha. Myrtha es la patrocinadora de la federación internacional. La gente compra lo que considera que es mejor, no lo que yo le digo. Lo mismo pasa con otra infraestructura. Yo no le voy a decir a un gobernador lo que tiene que comprar; compra lo que quiere él. Es una utopía pensar que alguien puede influir en quien toma una decisión de una obra de 40 millones de pesos donde uno pone de pronto una parte pequeña”, aseguró.

-Pero usted, ¿recomendó o no a Myrtha Pools?

-Yo, por más que recomiende, a ver… yo puedo conversar en un grupo de amigos pero oficialmente no puedo recomendar ningún producto. Oficialmente no puedo recomendar productos.

-¿Por qué cree entonces que surgió esta denuncia en su contra?

-No lo sé, la verdad no tiene nada que ver con nada, yo ya te digo no tengo nada que ver con la empresa desde hace ya dos años. Los procedimientos administrativos están súper claros. La transferencia del dinero a las provincias se hizo con las notas administrativas. Las provincias compran de acuerdo a la propia normativa administrativa, donde nosotros no tenemos nada que ver. La decisión del producto que compra la provincia es completamente libre, nosotros no tenemos nada que ver y la operatoria de la provincia la hace de acuerdo a su propia legislación, donde no tenemos nada que ver. Ni siquiera hemos sugerido una marca en especial. El expediente tiene una configuración de una piscina que tiene que ser reglamentaria, ecológica, pero eso está en el expediente y es público. Las empresas que entran en ese esquema pueden participar y las que no, no pueden. Es una obra de infraestructura de alto rendimiento. No he cometido delito alguno. Las pruebas que se presentaron son inconsistentes.