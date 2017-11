Tras el accidente de tránsito del sábado, suman 17 las víctimas fatales en Junín

En la madrugada del sábado, alrededor de las 2.30, se produjo un accidente fatal de tránsito en la intersección de Ruta Nacional Nº 7 y avenida de Circunvalación “Eva Perón”, en jurisdicción de la comisaría Junín Primera.

Allí, por causas que se tratan de determinar, el joven Marco David Lovizzio, de 18 años, perdió la vida al impactar con violencia con la motocicleta Yamaha YBR de 125 centímetros cúbicos de cilindrada que comandaba, contra un automóvil Volkswagen Vento azul, patente OQJ-050, pegando con violencia a la altura de la puerta del conductor del VW.

Como consecuencia de este nuevo accidente de tránsito, en lo que va del año 2017 la lista de muertes por siniestros viales asciende a un total 17 dentro del casco urbano de Junín y en los alrededores.

En diálogo con Democracia, el titular de la Agencia de Seguridad Vial de Junín, Eduardo Naya dijo: “Venimos haciendo operativos permanentemente en conjunto con la policía y a pesar de ese trabajo y de muchas más charlas que en años anteriores en las escuelas, evidentemente no alcanza. Los hechos siguen ocurriendo, seguimos con los accidentados que no usan casco”.

Además “este último fin de semana tuvimos un motociclista que haciendo willy atropelló a una persona. Vamos a tener que seguir intensificando más el trabajando, quizás endurecer un poquito las penas y lo tendremos que trabajar en conjunto con otros áreas”, comentó.

“Nosotros creemos que lo mejor es ir a los establecimientos educativos y así lo hacemos. Vamos a los jardines, escuelas primarias y secundarias y hemos tocado todos los niveles. Creemos que estar en contacto con los alumnos daría mayores resultados, pero hay que intentarlo por todos lados”, aseguró Naya.

Consultado sobre el último siniestro fatal de avenida Circunvalación y Ruta 7, expresó: “No respetó ni su propia vida y diría que hay que cuidarse mucho. Puede ser que vos veas que el semáforo está por cambiar de color y acelerás para llegar a cruzarlo. Yo digo que a pesar de los semáforos, cuando se llega a la esquina hay que mirar para ambos lados y recién cruzar. Es tu vida la que está en juego, más si estás en una moto pero también en un auto”.

“Los últimos accidentes de motos todos fueron sin casco y en altas velocidades”, remató.

Si bien el casco no garantiza la seguridad total, “si no lo usas, probablemente no cumplas con otras normas de tránsito como por ejemplo manejar con seguridad cuidando tu vida y la de los demás”, agregó. Y continuó: “Ahora estamos por compactar 1300 motos y nos van a quedar 800 que es menos del 50 % del total”.

Concientizar a jóvenes y grandes

Continuando con la entrevista, el titular de la Agencia de Seguridad Vial aclaró que lo que está sucediendo es “el resultado de años de no trabajar en la educación que tiene que ver con concientizar a los jóvenes y grandes, ya que en la mayoría de los casos la motos son compradas por los padres que a su vez le permiten en algunos casos que circulen sin casco y luces”.

Y continuó: “No lo observan ni controlan y el chico anda corriendo por la ciudad y es el resultado de la despreocupación de los más grandes”.

“Estamos sumamente preocupados porque todo el trabajo que estamos haciendo es mucho mayor que años anteriores y el resultado aún no se ve. No vamos a bajar los brazos sino que seguiremos trabajando muchísimo más”, finalizó.



Víctimas fatales en 2017

Con el fallecimiento del joven Marco David Lovizzio, que colisionó contra un automóvil en avenida Circunvalación y Ruta 7 el último sábado, se suman 17 muertes por accidentes de tránsito en la ciudad de Junín en lo que va del año.

El jueves 12 de enero falleció Alejandra Gauna tras 25 días de agonía en el hospital. Había sido víctima de un motociclista mientras realizaba piruetas, la atropelló y huyó, fue en la esquina de Lebensohn y Aristóbulo del Valle el 17 de diciembre a las 22.

El 17 de enero falleció Mabel Susana Acevedo, de 61 años, quien había sido atropellada el 5 de noviembre de 2016 por un motociclista que se dio a la fuga y que nunca fue identificado.

En la mañana del 24 de febrero perdió la vida el motociclista Luciano García Roqués de 26 años, luego de colisionar contra una camioneta de la empresa EDEN en avenida La Plata y San Martín.

El sábado 19 de marzo falleció Jonathan Dabul producto de un accidente sufrido cuando intentó esquivar a un perro que se le cruzo en avenida Pastor Bauman al 400 por lo que perdió el dominio de la unidad, precipitándose hacia el suelo. Fue trasladado de urgencia al hospital donde se produjo su deceso.

El sábado 2 de abril, en horas de la noche ocurrió un accidente de tránsito en calle Comandante Escribano y Ruta Nacional Nº 188 donde colisionaron una Fiat Palio Weekend, conducido por Sergio Cortez y una moto marca Guerrero 110 c.c cuyo conductor, Gonzalo Lazzatti de 27 años, falleció en forma instantánea.

Seis días después, falleció un joven motociclista - Santiago Andrés González de 19 años- quien había sufrido un accidente de moto el 29 de marzo en calles Padre Ghío e Italia.

El jueves 27 de abril por la mañana, Ricardo Horacio Zonda, conductor de una moto Appia 110 y a su acompañante Gladys Mabel Silva, perdieron la vida como consecuencia del impacto sufrido contra un camión perteneciente a la Municipalidad de Junín.

En la mañana del martes 24 de mayo perdió la vida la docente jubilada Martha Carpanetto de Jaureguizar, de 76 años al colisionar su auto con una máquina del Municipio en el Camino al Parque Natural Laguna de Gómez y calle Los Ombúes. Tras el terrible impacto, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal, donde perdió la vida producto de las severas lesiones.

Morena Molina, falleció en la tarde del viernes 2 de junio luego de ser atropellada por un vehículo conducido por un gitano de 19 años en la noche del miércoles 31 de mayo en calles Intendente de la Sota y Almirante Brown. El conductor iba a bordo de un Volkswagen Fox color rojo que se dio a la fuga pero fue aprehendido dos horas y media después de la colisión.

Alrededor de las 23 del martes 6 de junio ocurrió un fatal accidente sobre Ruta Nacional Nº 7 en el cual el padre del conductor del vehículo que protagonizó el siniestro -identificado como Antonio César Mugávero de 78 años- perdió la vida producto del impacto del Peugeot 206 contra caballos sueltos a la altura del kilómetro 255.

El 1 de julio falleció el joven Alexis Villarruel de 18 años -jugador de la quinta división en el Club Defensa, quien había sufrido un accidente de moto el lunes 19 de Junio por la noche en la intersección de las calles Winter y Almirante Brown tras colisionar con una trafic que transportaba trabajadores. El joven sufrió heridas de gravedad por lo que fue trasladado por el servicio de emergencias Intermed al Hospital Interzonal General de Agudos en donde se produjo el deceso.

El sábado 19 de agosto se produjo otro accidente fatal en las calles de Junín. La colisión trágica ocurrió en horas de la madrugada, cuando por causas que se tratan de establecer se produjo el choque entre una moto y un auto en la rotonda de avenidas Benito de Miguel y Padre Respuela.

La víctima, identificada como Jesús Funes, de 27 años falleció en el lugar del hecho mientras que el acompañante fue trasladado en estado grave al hospital.

Tras 14 días de permanecer internada en el HIGA, el 26 de agosto falleció Elma Terribili a causa de las heridas sufridas en un accidente en el cual fue atropellada por una motocicleta.

El hecho ocurrió el sábado 12 de agosto alrededor de las 18 en la intersección de Primera Junta e Yrigoyen. En ese sector de la ciudad, la mujer de 82 años fue interceptada –mientras cruzaba la calle- por una motocicleta Guerrero 110, conducida por Pablo Obrador.

El 10 de septiembre murió Héctor Daniel Tilbe, de 54 años, tras permanecer un mes internado en la clínica La Pequeña Familia con traumatismo de cráneo y fracturas de diversa consideración. El 4 de agosto fue embestido por una Motomel Skua de 200 cc. en la intersección de las calles 18 y 9, de la localidad de Saforcada cuando circulaba en bicicleta.

En la madrugada del 28 de octubre, alrededor de las 5, falleció una joven de 22 años identificada como Florencia Elina Iriarte, en el Hospital Interzonal de nuestra ciudad.

Se había accidentado el último 10 de septiembre en avenida Pastor Bauman a la altura del barrio Municipal. La causa del accidente habría sido por piedras que se encontraban en la calle lo que provocó la caída de la motociclista al pavimento.