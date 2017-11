Del parque de diversiones a Mendoza

Tras irse nuevamente de Junín, Romero se sumó a un parque de diversiones que en aquel entonces estaba en la Plaza de los Niños para luego viajar a Venado Tuerto. “La vida en el parque para mí no fue agradable en el sentido que tenía que dormir en el piso de tierra”.

“Fue así que llegamos a Río Cuarto y dije que me quedaba ahí, donde comencé a trabajar en una distribuidora de SanCor hasta 1982. Luego fui a Buenos Aires donde conocí a la madre de mis hijos, nos separamos y empecé a andar solo”, aclaró.

En la panadería que trabajaba conoció a un joven quien lo invitó a hacer temporada en Villa Gesell donde además trabajó como remisero, hasta 2012 que se volvió a Junín.

Ya instalado en nuestra ciudad su vida tomó rumbo hacia Mendoza ya que “venía conociendo por Facebook a mi señora quien me invitó a ir a vivir con ella y hace más dos años que estoy allá”, finalizó.