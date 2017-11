La lista de Mazzutti, la única para presidir el PJ

Finalmente el sector de Néstor Ibarra no llegó con los avales y no pudo presentar la lista para competir en el PJ Juninense. De esta manera, el espacio que nuclea a la diputada provincial Rocío Giaccone, a los romeristas, a Héctor Azil, Cristina Tejo y a Gustavo Traverso es el único que presentó nómina.

Bajo la figura de Mazzutti, que responde a la diputada Rocío Giaccone, se busca "una lista joven que exprese una renovación generacional". Bajo esta lista están también los sectores liderados por Héctor Azil y Gustavo Traverso. Mazzutti estará acompañado en la nómina por Matías Screpis.

Ibarra: "No llegamos a presentar la lista"

En diálogo con el portal de noticias local Junín Digital, Néstor Ibarra, de "La Corriente Nacional de la Militancia", informó que "no llegamos con el tiempo para presentar la lista", dado que no se juntaron los avales necesarios.

"No estaba en la cabeza nuestra presentar nada. Pensábamos llamar a la unidad y hacer una lista única. Pero hubo cosas que fueron pasando y que nos obligaron a no presentar. La primera vez que nos convocan, nos dicen que se iba a hacer una reunión donde iban a estar todas las agrupaciones, incluso las gremiales como la CGT, y esa reunión no se dio. Nos quedamos esperando hasta que en un momento llamamos y nos dicen que ya estaba todo definido. Ahí, intentamos armar una lista alternativa pero no pudimos".

Detrás de la figura de Ibarra se enrolaban los Descamisados, varios gremios, la ex dirigente del Frente Renovador, Mirtha Cure, y también Mirtha Rubini.