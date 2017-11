Los representantes del agro manifestaron su malestar por la suba del Inmobiliario

Representantes de las entidades del agro local realizaron una conferencia de prensa, ayer, para manifestar públicamente su rechazo a la aprobación del aumento del Impuesto Inmobiliario Rural y, asimismo, brindar su apoyo incondicional al concejal Javier Belligoi, quien según Alejandro Barbieri, presidente de la Sociedad Rural de Junín, “expone su carrera política por tener un pensamiento y sostener las ideas que viene defendiendo desde siempre”.

Barbieri aseguró que “el sector está muy descolocado hoy” y remarcó, “el sector agropecuario que pidió el cambio, apostó a este gobierno, hoy se encuentra sin un interlocutor válido. Estamos tratando de ver cómo rearmamos desde lo gremial la cuestión y el planteo de la problemática”.

Según el representante de la SRJ, “hay muchos productores que no están tomando conciencia. En marzo va a haber un 50% de aumento del inmobiliario, y en muchas partidas está llegando un revalúo de alrededor de un 80%, o sea que estamos en un 130%”.

“Un cimbronazo al bolsillo”

“Cambiemos gana la provincia por el interior de la provincia”, enfatizó Barbieri.

“Gana esta elección con el respaldo del interior, o sea que lo que pedimos es: sabemos que la ley salió, que el apuro de sacarla fue por endeudamiento más que por el tema impositivo, porque había que llegar a los dos tercios de la cámara y sabían que después del 10 de diciembre no llegaban con los candidatos de Cristina, pero pedimos reflexión”, señaló.

Además, aseguró que esperan poder volver a replantear el tema del impuesto inmobiliario porque “va a ser un cimbronazo muy grande en el bolsillo del productor, en marzo, con precios no muy buenos de los productos, con una retención de soja del 30% que empieza paulatinamente a bajar después de enero pero con un contexto complicado. La problemática general que le va a causar sobre todo a la provincia de Buenos Aires”.

El reclamo del sector, más allá de la aprobación del aumento fue también la falta de discusión o tratamiento.

“No hubo posibilidad de discutirlo ni de sentarse. Julio fue la última reunión agropecuaria.

Se ganó la elección, se sacó el presupuesto y la Ley Impositiva y se votó. No hubo posibilidad de hablarlo, ese es el dolor del sector”.

Además, Barbieri se refirió al posible aumento de la tasa de red vial. “Esperamos no llevarnos sorpresas a nivel local”.

Medidas a tomar

El 30 de noviembre se celebra el Congreso de Carbap y se estarán evaluando los pedidos de las bases para toma de medidas.

“La postura es clara”, adujo Barbieri y destacó “la desigualdad entre sectores”.

“78% a la industria en exención impositiva de ingresos brutos y al campo, 3 millones. Hay que tirar del carro, como dice el presidente pero si queremos ordeñar la vaca y tirar del carro, va a estar complicado. Tenemos desorientación como sector, y hago una autocrítica también como gremialismo, porque en algún lugar estamos fallando, de no llegar. Por qué la industria consigue lo que consigue, el comercio, pero el campo no. En el medio siempre termina perjudicado el productor agropecuario a pesar de lo que podamos llegar a hacer”.

Apoyo a Belligoi

Desde el sector brindaron su apoyo “indiscutido” a Javier Belligoi.

“Tuvo la sinceridad intelectual y salió a decir esto y que le va a costar un problema grande con su bloque. Pero la idea era ser plurales y me parece bien y por eso el apoyo a Javier”, manifestó el presidente de la SRJ.

Por su parte, el concejal de Cambiemos en cuestión, instó a aceptar las disidencias.

“Yo en el bloque acompañé todas las medidas que Pablo necesitaba porque sé que quiere lo mejor para Junín y siempre acompañé. Ahora en temas relacionados con el sector, como fue lo de Cifarelli y ahora este impuestazo que se vendió como una baja de impuestos cuando en realidad es un impuestazo al sector, me tengo que parar enfrente”, enfatizó Belligoi.

“La verdad que de eso se trata la democracia, de no estar en todo de acuerdo. Y en lo que estamos de acuerdo tenemos que celebrarlo y en lo que no tenemos que tener la suficiente libertad política para decirlo públicamente sin que nadie se ofenda”.

Además solicitó que se dialogue porque “esta cuestión se soluciona con política. Se tiene que hablar. Se tiene que sentar la gobernadora con un interlocutor válido como el ministro Sarquís, con las entidades”.

El concejal reiteró el apoyo que el sector le brindó al gobierno y por ende la molestia que generó la medida.

“Lo que más nos dolió es la falta de diálogo, especialmente de un sector que apoyó públicamente a nivel local, provincial y nacional. Eso me sorprende. La falta de diálogo”.