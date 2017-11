Crecen las atenciones kinesiológicas por lesiones de deportistas ocasionales

Los deportistas ocasionales que no toman prevenciones básicas se lesionan, razón por la cual vuelven al sedentarismo en forma obligatoria.

En el último trimestre del año, las plazas, los circuitos aeróbicos y los gimnasios se empiezan a colmar de “deportistas ocasionales” en busca de lograr, en un corto lapso, una mejor forma física por lo que proporcionalmente aumentan en los consultorios kinesiológicos la cantidad de derivaciones por dolores y lesiones, en muchos casos severas.

Las consultas varían desde lesiones en la columna, hernias de disco, hombros, caderas, rodillas, tobillos, tendón de Aquiles, fracturas metatarsales por estrés de impacto, desgaste de las articulaciones y los músculos. En todos los casos los diagnósticos no permiten que se continúe con el deporte y terminan complicando la vida cotidiana.

En el gimnasio, sin la prevención adecuada, pueden producirse hernias de disco generadas por errores en la técnica o exceso en la carga, síndromes de fricción en el hombro -como el del manguito rotador- y tendinopatías por sobrecarga.

Desde el Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires (CoKiBA) aseguraron que se ha comprobado que es riesgoso el uso de las sugerencias que se bajan en los smartphones a través de internet.



“Es directamente proporcional el aumento de personas que salen a hacer gimnasia, con el incremento de los pacientes que llegan al consultorio con dolores. Antes de iniciar una actividad, es aconsejable elegirla de acuerdo a las necesidades particulares. Por ejemplo si se tiene una patología de columna o un proceso artrósico no habría que hacer una actividad que genere mucho impacto porque puede provocar una lesión”, explicó Juan Manuel Rodríguez, kinesiólogo de la Delegación Regional Nº 6 del Colegio de Kinesiólogos de Provincia de Buenos Aires (CoKiBA).

“Las lesiones se producen por sobrecarga, sobreuso o por una mal gesto técnico. Por ejemplo en el running son muy comunes las lesiones en cuádriceps, isquiotibiales y gemelos por contracturas o mialgias, sin compromiso de la fibra. También se constatan, en menor medida, distensiones o desgarros”, aseguró.

“Los pacientes lesionados son un alerta del peligro que implica iniciar una actividad física en forma inadecuada, brusca o aguda, no obstante hay que remarcar que siempre es saludable iniciar algún tipo de ejercicio físico por los múltiples beneficios que este acarrea”, explicó el profesional.

Hay factores que predisponen a una lesión, si no se los tiene en cuenta: la edad del deportista, el estrés laboral e incluso afectivo, el sexo, las enfermedades preexistentes, el peso, la nutrición (antes y después), transpiración, indumentaria y el calzado utilizado.

Incluso mucha gente que está entrenada y tiene una buena condición física adecuada a un deporte, se lesiona por introducirse en otra disciplina en forma ocasional, porque la biomecánica de cada deporte es distinta. El cuerpo siempre da señales, así aparecen las denominadas “sobrecargas” en algunos músculos. Hay que saber interpretar esos detalles, para no agravar las lesiones.

“Para comenzar un ejercicio físico, ya sea caminar, correr o hacer algún deporte hay que tener en cuenta que a mayor intensidad, se es más propenso a padecer una lesión”, subrayó Rodríguez. Y comentó: “La gente se deja llevar y, por ejemplo, comienza a correr a un ritmo inadecuado cuando son vitales el calentamiento previo a la actividad para que los tejidos tomen la temperatura y elasticidad indicada así como el estiramiento posterior a cualquier trabajo muscular”.

“Creo que el concepto de progresividad es el más importante para prevenir lesiones, hay que darle tiempo al cuerpo”, dijo el licenciado Rodríguez, quien pertenece a la Delegación Regional 6 de CoKiBA, que abarca entre otras ciudades las de Baradero, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, Junín, Leandro N. Alem, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Nicolás y San Pedro.