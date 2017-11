El barigüí puede provocar infecciones que deben ser tratadas médicamente

El Barigüí es un insecto muy frecuente en Junín, que suele ocasionar muchas molestias y picaduras dolorosas.

En general no hay consecuencias serias para la salud de la persona afectada, pero en algunas ocasiones puede provocar infecciones, no por esta mosquita negra en sí sino porque con el rascado, se puede romper la dermis y facilitar la entrada de gérmenes al organismo que ocasionan infección.

Es en estos casos donde el servicio de Emergencia del Hospital suele actúa, cuando amerita la consulta rápida, urgente al médico.

La doctora Romina Jourdane, jefe del Servicio de Emergencia del Hospital Interzonal, al ser consultada por Democracia, habló sobre este tema, que en muchos casos preocupa a la población, principalmente cuando hay niños de corta edad, o cuando simplemente se quiere mitigar las jornadas de calor, al aire libre.

Sobre las consecuencias que podría ocasionar cuando son múltiples las picaduras de Barigüí, la médica dijo: “la picadura produce molestias, prurito, picazón, edema, porque en algunos casos se inflama muchísimo, eso conlleva a que el paciente se rasque, porque es una conducta lógica de alguien que es picado, con el posible riesgo sobre infecciones que eso trae”.

“Naturalmente que a mayor cantidad de picaduras, más uno se rasca y se puede infectar con gérmenes comunes de la piel, eso lo hemos visto bastante, inclusive ha sucedido cercano al ojo y ha ocasionado celulitis periorbitaria importante, y la persona debió ser internada”, explicó.



Sobre si lo que inyecta este insecto es un veneno, la doctora Jourdane aclaró: “En realidad, los pacientes que hemos tenido internados es porque se han infectado con gérmenes comunes de la piel, producto de la picadura. Cuando el barigüí pica rompe la barrera natural de protección de la piel, porque ya hay una abrasión, eso facilita el ingreso de gérmenes a la zona a través del rascado y produce infección por los gérmenes que naturalmente viven en la piel o debajo de las uñas, que al estar la piel sana no producen infección”.

“En Emergencia vemos los casos más graves, o alguna reacción alérgica por el barigüí o una infección importante por la que haya que internar a la persona, el resto de las consultas son evacuadas por consultorios externos porque es una patología de baja complejidad. Sí vemos lo que va para internación, y la reacción alérgica sí porque es una urgencia”, manifestó.

Cómo prevenir

“En este momento el repelente no es opcional sino que todas las mamás deberían ponerle repelente a sus hijos y evitar la picadura, hasta que se pueda erradicar este insecto. Es la única forma que tenemos de prevenirlo, de evitar la picadura: usar repelente sobre todo, los del estilo Off verde, que es de larga duración”, dijo la doctora Jourdane.

En cuanto a lo que se hace cuando el insecto ya picó, la doctora recomienda “poner sobre la zona compresas frías, para evitar la inflamación, no hay un antídoto contra la mosquita”, y agregó: “Sí se recomienda evitar el rascado, la aplicación de algún antihistamínico local como el Caladril para evitar que se rasque, porque el niño no tiene conciencia de que si se rasca pueden entrar gérmenes e infectar”.

“Todo lo que podemos hacer es antes, para que no nos pique y después para mitigar los efectos, pero otra cosa, nosotros como ciudadanos no podemos hacer”, apuntó.

Respecto a las infecciones que pueden ocasionar, la médica dijo que casi siempre se tratan con antibióticos. “Las infecciones que se hacen, generalmente, son lo que llaman celulitis, que se tratan con antibióticos siempre, con analgésicos porque calman el dolor y dosis de corticoides, en algunos casos, para bajar la inflamación también”.