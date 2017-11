El Municipio intimó a la empresa EDEN con una carta documento

Luego de los últimos vientos que alcanzaron 85km/h por los cuales gran parte de la ciudad quedó a oscuras, el intendente, Pablo Petrecca, instruyó a la Secretaría Legal del Municipio para que presente una carta documento a la empresa EDEN por los sucesivos cortes de energía eléctrica, tanto en el alumbrado público como en los hogares.

Representantes de la empresa estuvieron reunidos con el intendente Petrecca para explicar los trabajos que se están haciendo y lo proyectado. De todas maneras se indicó a los asesores municipales a continuar por los canales legales disponibles para que la Empresa Distribuidora de Energía Eléctrica cumpla su servicio como Junín demanda.

Al respecto, el secretario de Legal y Técnica, Dr. Adrián Feldman, sostuvo: "El intendente Petrecca tiene en claro que uno de los reclamos más importantes de los vecinos es el tema de las luz y las luminarias, o sea de la electricidad en sí. Siempre se ha volcado en una forma importante en una reconversión del alumbrado en Junín y esto tiene que ver en la calidad de vida del vecino y sobre todo por el tema seguridad, para que las calles estén iluminadas por la noche. Nos encontramos con zonas de la ciudad que se quedan a oscuras, ya sea por una leve tormenta o ante grandes eventos. Por tal motivo, días atrás y por orden del Intendente Petrecca confeccionamos una carta documento en donde se pone barrio por barrio los problemas que se generan por la falta de fluido eléctrico".

Además, indicó que "en esta carta, en su párrafo final hacemos referencia a las normativas vigentes en la provincia de Buenos Aires sobre las obligaciones que tiene la empresa para cumplir. Somos conscientes y coherentes en el hecho de que el pueblo de Junín nos ha puesto para trabajar en su bien. En ese sentido, la empresa EDEN se encuentra intimada formalmente a realizar una serie de obras.

"Luego recibimos una respuesta, en una reunión que se generó, solicitada por la empresa, en donde estuvimos junto al Intendente Petrecca. En la misma, EDEN evacua varios de los puntos que se les presentó en la carta documento. Pensamos que la empresa tiene voluntad de hacer cambios y de moverse de otra manera, aunque Petrecca fue muy concreto al pedirle rapidez en las respuestas. También el arquitecto Frittayón hizo lo propio en pedirle el número de empleados en las cuadrillas para salir a responder ante una emergencia. Desde la parte legal, le pedimos que si tienen un cronograma de trabajo para hacer en la ciudad, es necesario conocerlo para ver si están cumpliendo con lo que prometieron".

Además, Feldman aseguró que "el Intendente también fue claro cuando le planteó a la empresa que el cuadro tarifario actual no es el mismo de hace dos años atrás. Por lo tanto, la empresa hoy no puede decir que está trabajando a quebranto. Tiene que cumplimentar lo que el vecino de Junín y la Provincia de Buenos Aires está pagando. Otra orden concreta del intendente es utilizar todos los medios que están en la legislación para que este cumplimiento se haga efectivo. Nuestro próximo paso es poner en conocimiento al órgano de control, el OSEBA (Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires) y, si es necesario, llegar a la instancia del Defensor del Pueblo o los particulares acercarse a la OMIC que funciona en el Municipio".

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Diego Frittayón, expresó que "desde el mismo inicio de la gestión, mi secretaría como la de Espacios Públicos, tenemos un vínculo directo con la empresa. Hemos tenido varias reuniones tanto con la gerencia local como la de Buenos Aires y se han explicado muchos proyectos. Brindamos inquietudes, pero llegamos a dos años en donde no hemos tenido respuestas y solo recibimos explicaciones de futuros proyectos. Es una empresa que presta servicios que no es estatal y por tal motivo, nosotros como Estado, la debemos controlar. Pero nos preocupa su funcionamiento, ya que somos usuarios y debemos estar en su defensa. Cuando tenemos algún hecho menor, como el de ayer en donde la ciudad quedó en varios sectores a oscuras, o alguno mayor, la ciudad queda a oscuras. Tuvimos varios reclamos y los que tenemos que dar respuestas somos nosotros a través de la cuadrilla de alumbrado del municipio. En Francia al 600 hubo un cable cortado con tensión en donde tuvo que salir nuestra cuadrilla a dar respuestas. En esta reunión con la empresa EDEN, les consultamos como trabajan ante diferentes hechos y la respuesta que la empresa da, no se ven en la calle".

"Es un servicio del cual depende la salud de la gente, como las personas electrodependientes, o el agua. En la última tormenta grande, la localidad de Saforcada estuvo tres días sin luz y tuvimos que salir con generadores de energía para abastecerlos. Esto le corresponde a EDEN, pero no lo hizo y las respuestas que estamos pidiendo no están llegando. A nosotros no nos satisface lo que nos dicen, porque queremos estar tranquilos que en el verano la ciudad va a estar abastecida como corresponde y no tengamos cortes o haya alternancia en la tensión ante la escasez de energía. Con la primera tormenta fuerte tuvimos que salir con nuestra gente a levantar la ciudad" aseguró Frittayón.

Para finalizar, aseveró que "son necesarias las grandes obras y sabemos lo que pasó en estos últimos años con el servicio eléctrico. No hay que estar esperando sino que el trabajo debe ser preventivo y es un diagnóstico que hay que hacer para saber cómo trabajar. Nunca lo hubo y es algo que venimos exigiendo desde el primer día. Nosotros nunca dejamos este tema y hasta nos hemos traslado a Buenos Aires para hablar con casa central sobre estos temas. Esta última reunión que tuvimos ya va en otros términos y estamos exigiendo que se haga y por eso fue la presentación de la carta documento. EDEN cobra por este servicio y lo tiene que dar como corresponde y nosotros como Estado lo debemos controlar".