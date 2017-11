Con gran malestar, los productores evalúan acciones por el aumento del Inmobiliario

La Legislatura bonaerense sancionó ayer la Ley de Presupuesto para la provincia de Buenos Aires que contempla gastos para el 2018 por 630 mil millones de pesos y la Impositiva que prevé aumentos en los impuestos Inmobiliario Rural y Urbano y baja en al menos 50 rubros de Ingresos Brutos.

Luego de negociaciones con intendentes del justicialismo y Sergio Massa de 1País, el oficialismo logró conseguir los dos tercios de los votos necesarios para aprobar el endeudamiento de unos 85 mil millones de pesos que incluye el presupuesto y que serán destinados a financiar la obra pública.

La iniciativa fue tratada primero en la Cámara de Diputados y sancionada anoche en el Senado.

Representantes del agro manifestaron su disconformidad y hasta sorpresa ya que esperaban cambios en el proyecto que finalmente fue aprobado sin modificaciones.

“Esto nos deja muy mal”

Rosana Franco, presidente de la Federación Agraria Argentina Filial Junín, destacó que “eran muchos artículos pero básicamente se discutían cuatro o cinco puntuales que eran el impuesto inmobiliario, ingresos brutos, sellos, nada de eso pudo ser modificado. Se aprobó como estaba el presupuesto”.

Por su parte, el titular de la Sociedad Rural de Junín, Alejandro Barbieri, en declaraciones a una agencia de noticias regional expresó que “cuando uno ve algo que está mal lo tiene que decir, al margen de que se apoye o no a una gestión. Habrá que ver cómo seguimos desde el gremialismo rural porque siempre terminamos siendo el pato de la boda”.

Barbieri remarcó que “la desigualdad de trato con respecto al IIBB con el campo y demás sectores es clara. 3 millones para el campo y 38 para la industria, la verdad que hay un claro mensaje de que el sector está en condiciones de afrontar los aumentos” y agregó, “evidentemente deberemos hacer una fuerte autocrítica desde el sector porque o llegamos tarde, no tenemos el lobby que tienen otros, y por eso nos cuesta, no se entendió o no logramos imponer nuestra postura de lo perjudicial de este aumento que no responde a ninguna lógica ni previsión de inflación para el año que viene”.

Además, el presidente de la Rural de Junín concluyó: “ya lo hemos planteado en otras oportunidades que esto más que un beneficio para las arcas provinciales va a ser un perjuicio para las comunidades del interior porque va a redundar en una menor inversión, menor derrame de la economía”.

Reacciones y medidas

Previo a la aprobación del proyecto y luego del encuentro que las entidades de Carbap mantuvieron en Pergamino el lunes, los productores se habían manifestado “en alerta y movilización”.

Consecuentemente, Rosana Franco dijo: “estamos viendo desde la Federación Agraria las acciones a tomar. Primero nos vamos a reunir, habrá alguna asamblea para ver cómo resolver esto. Seguidamente decidiremos en estos días qué vamos a hacer porque realmente esto fue lapidario”, remarcó.

“Creíamos que los legisladores nos iban a acompañar un poco más, pero lamentablemente no quisieron. Esto nos deja muy mal, con mucha bronca”.