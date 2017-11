Pruebas Aprender

“Sobre Aprender, que genera tanto debate, me parece que son necesarias, no digo un montón de evaluaciones estandarizadas, pero alguna, donde podamos tener una foto completa de cómo estamos, dónde estamos, es necesario, porque es imposible adoptar acciones pensadas, racionales, si no tenemos un diagnóstico certero, abarcativo, eso es fundamental. Argentina tiene excelentes niveles de cobertura educativa, tenemos docentes, tenemos escuelas, tenemos que dar ahora un gran salto de calidad”, afirmó Pilar Traverso.