En el Hospital local, como en el mundo, cada vez nacen más niños prematuros

El Hospital Interzonal General de Agudos de Junín está equipado para atender casos de bebés prematuros, que cada vez son más. Para prevenirlos aconsejan a las embarazadas hacerse los controles periódicamente y cumplir las indicaciones médicas.

Por otra parte, en la Semana del Prematuro se han organizado actividades especiales como lo fue la charla de RCP para padres, realizada ayer, en el Auditorio del 1° Piso del HIGA Junín, dirigido a padres de niños de alto riesgo, organizado por Neonatología del nosocomio.

Semana del prematuro

UNICEF y el Ministerio de Salud de la Nación presentan por octavo año consecutivo la campaña “Semana del Prematuro”, que en este 2017 se extiende desde el lunes 13 al domingo 19.

Esta iniciativa no sólo pretende crear conciencia sobre los derechos de los niños y niñas que nacen prematuramente, sino también movilizar a los miembros de los equipos de salud, y de la sociedad en general, para garantizar la protección y cumplimiento efectivo de estos derechos.

La Semana del Prematuro moviliza a miles de activistas (equipos de salud y educación, la familia y la comunidad) a nivel nacional, para celebrar los éxitos alcanzados, examinar las tendencias de la salud del recién nacido e identificar las intervenciones claves y los cambios estratégicos necesarios para reducir las inequidades que aún existen en nuestro país. Este año la campaña enfatiza sobre el derecho a recibir cuidados de enfermería de alta calidad orientados a proteger su desarrollo y centrados en la familia.

En Junín

La doctora Sonia Moretta, jefa del Servicio de Neonatología del Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Piñeyro”, al ser entrevistada por Democracia, aseguró que los nacimientos de niños prematuros aumentaron en todo el mundo, tanto en los países desarrollados como los subdesarrollados o en vías de desarrollo.

“Las causas son multifactoriales, no hay una sola causa, no es solamente el factor socioeconómico o el ambiental, es un conjunto de causas por eso en esta semana lo que se hace es concientizar para la prevención de la prematurez, que las embarazadas se hagan los controles oportunos, que se traten las enfermedades que llevan a la prematurez como la diabetes materna, la hipertensión, las hemorragias, las infecciones”, explicó.

“A pesar de que las medidas de prevención que se puedan efectuar no son suficientes porque siguen naciendo muchos niños prematuros en el mundo, se trata de mejorar la calidad de atención de los servicios de Neonatología, las capacitaciones, el equipamiento para que todos tengan la posibilidad de tener una mejor calidad de atención para disminuir patologías. Apunta a todo esto la prevención, no solamente en el embarazo o nacimiento sino que el prematuro tenga una atención de calidad”, manifestó la neonatóloga.

Alto nivel

En cuanto a la observación de que en el Servicio de Neonatología del Hospital de Junín cada vez hay más cunitas o incubadoras, la doctora Moretta explicó que el servicio tiene un nivel 3D, que es uno de los más altos en cuanto a calidad de servicios.

“Se resuelven casi todas las patologías menos cardiocirugía, que no tenemos, y los casos que se presentan se derivan al Hospital de Niños de La Plata o a los grandes hospitales de Capital Federal. Salvo eso, todo se resuelve en el hospital de Junín, porque tiene tecnología y equipamiento acorde”, apuntó.

Según lo explicado por la especialista, en el H.I.G.A. con asiento en nuestra ciudad se reciben niños de tres regiones sanitarias: la nuestra, que es Región III, y también de la Regiones II y X y de parte de la Región IV (Pergamino-San Nicolás).

Finalmente, la doctora Moretta, al solicitársele consejos para las mujeres embarazadas, a fin de prevenir el nacimiento de niños prematuros, dijo: “Que se hagan los controles, que concurran precozmente para hacerse los mismos durante el embarazo, que cumplan las indicaciones, que se alimenten bien y que ante cualquier duda consulten tempranamente con el obstetra porque se trata de prevenir el parto prematuro. Y si se da, es conveniente que nazca en un lugar donde el bebé pueda ser asistido y tenga toda la tecnología, como es el Hospital Interzonal de Junín”.