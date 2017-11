Con descuentos del Banco Provincia y espectáculos, impulsan la temporada en Mar del Plata

Días pasados, la gobernadora María Eugenia Vidal presentó el programa de verano “Mar del Plata te hace feliz”, para fomentar el turismo de la temporada estival en una de las ciudades más importantes, no solo de Buenos Aires sino del país, que contrariamente a lo que pueda suponerse, posee la tasa de desocupación más alta de la provincia.

La propuesta busca ofrecer playas públicas, gratuitas y de calidad en tres sectores de la ciudad de Mar del Plata, sumar el programa de beneficios y descuentos del Banco de la Provincia de Buenos Aires y acercar diferentes propuestas y espectáculos a través de la iniciativa Acercarte.

Beneficios y descuentos

Fabián Perechodnik, secretario General del gobierno de la provincia de Buenos Aires explicó el alcance del programa de beneficios y descuentos de la entidad crediticia para sus casi seis millones de clientes.

“Habrá descuentos de hasta un 50% para clientes, pero también para aquellos que no lo son, a través de acuerdos que estamos haciendo con los comerciantes y empresarios de Mar del Plata”, destacó.

Respecto del ahorro en gastos y consumos que puede significar la propuesta de descuentos, Perechodnik resaltó: “hay una serie de estimaciones realizadas, y siendo cliente del Banco de la Provincia una familia puede llegar a ahorrar casi un 40% en su semana o dos semanas de vacaciones, o sea que es un ahorro importante si toma todos los beneficios que hay en gastronomía, hotelería, medios de transporte, espectáculos y supermercados”.

Asimismo, y para que el esquema sea inclusivo, el secretario aclaró que “aquellos que no son clientes del Banco de la Provincia podrán acceder a beneficios, ya que estamos haciendo acuerdos directamente con los comerciantes marplatenses para que todos tengan la posibilidad”.

Según el funcionario, los beneficios se darán a conocer la semana entrante “pero ya podemos anticipar que va a haber un menú turístico como hay en las principales ciudades turísticas del mundo, con un valor que va a rondar los $200 para almuerzo o cena, también descuentos en hotelerías, balnearios. La idea es que todo el que elija Mar del Plata pueda acceder a distintos beneficios”.

“Acercarte” en la Feliz

Otra de las propuestas que incluye el programa presentado por la gobernadora Vidal, incluye actividades culturales con la participación de artistas nacionales durante los meses de enero y febrero que actuarán en la ciudad atlántica.

“A través del programa Acercarte, que ha estado en Junín y ha tenido mucho éxito en toda la provincia, la segunda quincena de enero en el Parque Camet, en la zona norte de Mar del Plata habrá ofertas de primer nivel. Vamos a tener al Chaqueño Palavecino, a Chano, a Miranda, Tini Stoessel”, detalló Perechodnik.

Más allá de los descuentos para los clientes, según el secretario de gobierno dijo que “los mismos empresarios teatrales están armando un esquema de descuentos para que sean accesibles todas las funciones. Habrá más de 300 títulos de primer nivel, con elencos de primerísimo nivel toda la temporada”.

Los espectáculos gratuitos en la zona norte están pensados para los días lunes y martes, cuando las compañías descansan o tienen menor afluencia, para que no sea una competencia al sector privado sino para que ambas se complementen.

Además, la temporada contará con los distintos operativos que año a año se realizan en la ciudad turística como el Operativo Sol, “para brindar seguridad no solo a los ciudadanos de Mar del Plata sino también a los turistas con un esquema de contención que les permita disfrutar”.

El servicio del Same se ampliará a partir del verano y se realizarán controles en el expendio de bebidas alcohólicas, especialmente a menores. Además, estará presente el área de Niñez y Adolescencia dependiente de Desarrollo social.

“Estarán todos los dispositivos del gobierno articulados en la ciudad para unas muy buenas vacaciones”, remarcó el funcionario.

Reposicionar Mar del Plata

Mar del Plata es una de las ciudades más importantes del interior de la provincia de Buenos Aires pero además “posee un problema socioeconómico de muchos años, también muy significativo”.

Fabián Perechodnik indicó que “la ciudad tiene la tasa de desocupación más alta de la provincia de Buenos Aires y la segunda, incluido el conurbano, con lo cual esto se enmarca en una política tanto del presidente de la Nación como de la gobernadora que se vienen dando desde diciembre de 2015, de ir trabajando para reposicionar Mar del Plata”.

Buscan poder ofrecer en la temporada 2018, un esquema que permita generar más puestos de trabajo para la ciudad, que según el funcionario, “no es en desmedro de los otros lugares, cada uno tiene su propio esquema, su propio plan de turismo, pero sí que hace foco fuerte para tratar de mejorar la situación de Mar del Plata que es, ha sido y sigue siendo complicada”.