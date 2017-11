Mazzutti, en favor de la actualización

Luego de declaraciones que afirmaban lo contrario y no reflejaban lo ocurrido en la sesión de la semana pasada del HDC, el concejal Lautaro Mazzutti expresó que "desde Unidad Ciudadana estamos a favor de la pelea de la provincia de Buenos Aires por la actualización de los fondos del conurbano". A la vez, expresó que " no hay que limitar la discusión sólo a este tema, sino que es necesario discutir y replantear la Ley de Coparticipación".

El concejal expresó que "hubo una tergiversación de lo que pasó en la sesión, lo cual es preocupante. No sé si la concejal Castratovich lo hace con mala intención y miente o no entendió lo que ocurrió. En todo momento dejamos bien en claro que estamos a favor de esta pelea bonaerense por la eliminación del tope del fondo del conurbano. Esto se puede corroborar en las grabaciones de lo que se dijo en la sesión".

En el mismo sentido, manifestó que "nos parece un reclamo justo, la provincia está en desigualdad con las demás provincias y con CABA. Pero técnicamente se presentó como un proyecto de resolución del cuerpo, lo que significa una manifestación de todos los concejales. Entonces pedimos que el proyecto siguiera en comisión para trabajarlo, consensuarlo y que saliera con el trabajo de cada bloque, porque de la forma en que iba a presentarse nos parecía una declaración política partidaria de Cambiemos y realizada de manera oportunista".

"El proyecto finalmente fue impuesto por mayoría. Nosotros entonces mocionamos y dejamos bien en claro que estábamos a favor del reclamo pero que queríamos trabajar el proyecto. La imposición tal vez habla de la urgencia en el tratamiento del tema en la Cámara de Diputados de la Nación y de la voluntad de la gobernadora y el bloque de Cambiemos".

"Estamos preocupados, porque nos vamos acostumbrando a que pase una cosa en la sesión y que se comunique otra. Es lamentable porque tiene que ver con la información para los vecinos. Por eso teníamos la necesidad de aclarar, porque los juninenses tienen que saber la verdad", finalizó Mazzutti.