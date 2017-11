Los trabajadores de Pami conmemoran hoy su día en todo nuestro país

En conmemoración de la movilización de los trabajadores de PAMI que se realizó en noviembre de 1996, quienes se manifestaron en todo el país en defensa del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y las fuentes de trabajo, el 13 de noviembre fue declarado como el “Día de Trabajador del INSSJP”.

Ramón Arias, referente local de la Unión de los Trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales (UTI) destaca que “el día de hoy es un reconocimiento a los trabajadores que defienden a esta institución que cobija nada menos que a cinco millones de adultos mayores entre jubilados y pensionados”.

En referencia a la fecha y las razones por las que existe el día del trabajador de Pami, Arias remarcó que “Brame Markovic, en la época de Menem, quiso desguazar el Pami, venderlo, privatizarlo y sus trabajadores salieron a abrazar esa lucha y es por eso que el Pami hoy sigue vigente. Por ello se instaló como día del trabajador de Pami, que es el actor principal, el que pone la cara, el que todos los días recibe al beneficiario para asistir en todas las demandas que tiene el adulto mayor”.

Defender la institución

“A los nuevos trabajadores que ingresan les digo que abracen esta pasión de defender esta institución. Es una obra social y un ejemplo para el mundo”, aseguró.

Asímismo resaltó que “el Pami da de todo y no es como dicen a veces que sacan una cosa u otra. Las prestaciones están todas, el 100%. Existen algunos altibajos, sobre todo en prestaciones médicas. El coordinador médico de este momento tendría que dar un paso al costado porque es importante decir qué prestaciones faltan y en qué hay que luchar para que el jubilado tenga una buena cobertura, porque la cobertura está. Solo hay que solicitarla”, enfatizó.

Según Arias, “el área que más déficit tiene es la de prestación médica. Y la persona a cargo no es la ideal. La Dra. Gómez Panizza trata de llevar el timón bien pero necesita colaboradores comprometidos con la gestión, con el jubilado. Sobre todo con la atención del jubilado que es nuestro beneficiario y con la institución”.

Para el referente local de UTI, se trata de “defender y terminar con quioscos si los hay, cuidar al Pami y hacer todo a través de las auditorías. Cosa que no se ve a diario. Hay que auditar las prestaciones que da el Pami, porque siempre hay algún desfasaje, algún atrevido que quiere llevarse una parte”.

Necesidades edilicias

La necesidad de unificar todas la prestaciones y reducir gastos de alquileres, es una cuestión importante que Arias resume al referirse al edificio de Cabrera y Carlos Pellegrini que Pami pondrá en funcionamiento en la medida que avancen los trabajos.

“Es muy amplio, muy práctico para unificar todas las prestaciones y para el Pami sobre todo es importante tener su lugar propio, dado que está gastando mucho dinero en alquileres”.

“Pami se maneja con fondos propios y debe ajustarse a su presupuesto que es a través de los trabajadores del país que aportan. Debemos tener conciencia de cuidar el Pami porque no es solo de los jubilados y pensionados de hoy sino de los que vendrán en el futuro”.

Como institución que contiene a uno de los sectores más vulnerables, compuesto por los adultos mayores, Arias considera que “es necesario el Pami, para un envejecimiento sano y feliz”.

Gremio de pertenencia

Arias explica que “UTI provee la obra social gratis –OSUTI- con cobertura para el trabajador y toda la familia en todo el país y países limítrofes, casi como una prepaga con un plan excelente. Está en todo el país y es el gremio que más afiliados tiene”.

En nuestra ciudad, UTI la conforman David Arias, secretario; Miguel García, vocal y los delegados Silvina Stefanuto y Belén Perez, junto a representantes de la UGL 31.