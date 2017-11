Las tarifas de transporte de cargas seguirán igual hasta febrero de 2018

El 1 de noviembre último comenzó a regir un nuevo cuadro tarifario para el transporte de cereales, oleaginosas y afines, que contiene un 9,5 por ciento de incremento. Sin embargo, en esta tarifa no está contemplado el incremento del 10 por ciento en el precio del combustible que se dio a partir del 23 de octubre, situación que se agravaría más si se registra otra suba, como ha trascendido, para esta semana.

Desde la Comisión Asesora del Transporte de la Producción del Agro de la provincia de Buenos Aires señalaron que en las reuniones previas al acuerdo por la tarifa, no estaba previsto el aumento en el precio del combustible.

El acta fue firmada el 25 de octubre en la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, en la ciudad de La Plata, con el acuerdo de todas las partes presentes. Asimismo se acordó convocar a la Comisión Asesora del Transporte de la Producción del Agro para el mes de febrero de 2018 a los fines de actualizar la tarifa según la evolución de los costos en el período agosto 2017-enero 2018, previo al inicio de la cosecha gruesa.

La rúbrica la realizó el subsecretario de Transporte, Sergio Melgarejo, en representación del director provincial de Transporte, Juan Alejandro Ezcurra; el director de Transporte de Cargas, Jorge Scarpato; por la CATAC, estuvo su presidente, Ramón Jatip. También convalidaron el incremento, el Centro de Acopiadores de Cereales, Coninagro, Fadeeac y Atcoa.

En la mesa asesora de cargas fue presentada la evolución de los costos por parte de los representantes de los transportistas en el período comprendido entre los meses de febrero y julio de este año.

En diálogo con Democracia, Ramón Jatip, manifestó: “hicimos una tarifa nueva y nos quedó afuera el aumento de combustible. Es mucho, porque el 10 por ciento más en el precio del combustible nos significa más del 3 por ciento en la tarifa. Nos sorprendió que fuera tan alto. En estos momentos el gasto del combustible nos significa el 40 por ciento del valor de un flete”.

Consultado si no tenían algún subsidio en materia de combustible, Jatip dijo que no. “Estamos pagando 22 pesos el litro de gas oil, es carísimo. Por el momento el incremento lo estamos absorbiendo pero no sabemos hasta cuándo”, apuntó.

“Mil litros de combustible hoy valen 22.000 pesos, eso nos alcanza para hacer cuatro viajes a Rosario. El combustible podría tener una pequeña rebaja o subsidio, por ejemplo cuando se trasladan alimentos, que pasaría a tener menores costos pero pasa que no podemos diferenciar los camiones que trasladan una u otra cosa”, explicó.

“Esta semana aparentemente volvería a aumentar el combustible. Sin embargo nuestras tarifas no se pueden actualizar hasta febrero, por el compromiso que tenemos con el gobierno, salvo que haya una estampida de precios”, dijo.