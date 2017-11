Jornada deportiva para los chicos

Frente a la Escuela primaria 18 del barrio Belgrano de Junín se realizó una jornada recreativa y deportiva con la presencia de numerosos alumnos que disfrutaron de la iniciación en varios deportes y el desarrollo de habilidades.

Daniel Pueyo, subsecretario de Deportes y Educación del Gobierno de Junín, ponderó “el compromiso de los docentes que llevan a cabo este tipo de eventos”, aseguró que “como dice el intendente Pablo Petrecca, educación y deportes es la mejor combinación. Los chicos juegan y no hay ni una discusión, ni una pelea”, y recalcó que “esto está enmarcado en la iniciativa “La Escuela sale del aula”, donde se amplía el abanico de posibilidades deportivas, donde los chicos descubren otras realidades, otros deportes y a partir de ahí se pueden formar nuevos deportistas”.

Marcelo Alsina, director de la Escuela primaria 18, manifestó que “dentro del programa de educación física tenemos jornadas de deportes donde los chicos practican todo lo que trabajan durante el año en actividades recreativas” y destacó que “hace dos semanas tuvimos una actividad del cuidado de la naturaleza y campamento para los chicos más grandes en conjunto con la escuela 501 en la ciudad de Ezeiza, en Buenos Aires. Esta segunda etapa es un jornada recreativa deportiva con los nenes del turno mañana y tarde de nuestra escuela y de la escuela 41”.

Alsina también comentó que “incluimos deportes como rugby, tenis, hockey que no se practican habitualmente en las escuelas y eso les hace vivir otras experiencias a los chicos”.

La profesora de gimnasia Valeria Ghione subrayó que “yo trabajo fundamentalmente con los chicos de quinto y sexto año. Destaco que los chicos pueden practicar deportes no habituales”.