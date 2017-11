Sarmiento metió tres pero sumó uno

Sarmiento de Junín y Santamarina de Tandil igualaron 3 a 3, en un atractivo encuentro de la octava fecha de la Primera B Nacional. El equipo de Iván Delfino jugó un buen partido, pero tuvo fallas defensivas que le costaron caro. En los minutos finales, cuando el encuentro moría, la asistente Gisela Trucco le cobró al "Tanque" Cuevas un fuera de juego que no era y en la réplica llegó el empate de la visita.

Los goleadores de la tarde: Martín Michel (28m.PT) de penal abrió el marcador para Santamarina, Nicolás Rinaldi (38m.PT) y Patricio Vidal (4mST) dieron vuelta el marcador, Braian Guille (17m.ST) también de penal empató para los tandilenses; luego, Gonzalo Bazán (37m.ST) puso nuevamente en ventaja al local y Brian Pérez (45m.ST) estableció la agónica igualdad.

El partido se jugó en el Estadio "Eva Perón" y fue arbitrado por Fabricio Llobet. En el trámite de las acciones, comenzó mejor Sarmiento y llegó con peligro a los 13 con un desborde y centro de Joaquín Vivani para Patricio Vidal, que no pudo definir.

El conjunto de nuestra ciudad se paró mejor en el terreno de juego y logró, con el ingreso de Vivani, un notable desequilibro por el lado izquierdo de la defensa aurinegra. No obstante, en la zona media de Santamarina comenzaron a crecer las figuras de Ezequiel Barrionuevo y Leonel Pierce; quienes con mucho criterio aportaron juego al equipo que conduce Héctor Arzubialde.

Cuando el encuentro se distinguía por su paridad, a los 28, tras un córner, la defensa del Verde rechazó corto, la pelota quedó boyando en el área y ante la arremetida de Santamarina la pelota le terminó pegando en la mano de Ramiro Arias para que el árbitro cobrara penal. Desde los doce pasos, el buen delantero Michel la puso en el ángulo superior izquierdo del arquero Fernando Pellegrino.

El 0-1 era injusto. Pero el Verde siguió intentando y tuvo su premio a los 38, cuando el "Flaco" Rinaldi paró con el pecho la pelota en el sector izquierdo del área rival y sacó un zurdazo tremendo que entró en el ángulo superior derecho de un sorprendido Joaquín Papaleo. Golazo del pibe de General La Madrid y festejo alocado en el "Eva Perón".

Con la igualdad el equipo de Delfino fue por más y casi lo logra en el cierre de esta primera parte, mediante un buen centro de Vivani que fue conectado de cabeza por Vidal y que el envío dio en el travesaño.

Tres goles, empate final y la polémica que desató la furia

El complemento tuvo de todo. Sarmiento otra vez arrancó mejor pero esta vez con más suerte, porque a los 4 se puso al frente en el marcador, luego de que Yamil Garnier le metiera un exquisito pase al "Pato" Vidal, quien eludió al arquero y definió con el arco vacío. Otro golazo que también se gritó de lo lindo.

La victoria parecía justa. Si bien es cierto que Santamarina demostró un gran criterio al momento de jugar, la visita no creó demasiado peligro en el arco de Pellegrino. En ese ida y vuelta, siguió siendo mejor el Verde, quien a los 9 probó con Vivani de media distancia y el remate se fue sobre el travesaño.

Con el 2 a 1 a favor, el DT del Verde metió dos cambios que fueron difíciles de entender. Sacó a Rinaldi por Gonzalo Bazán y a Vidal por Cuevas. Sin la presencia del "Flaco", Sarmiento perdió la tenencia del balón y también se quedo sin esa pausa que tanto resultado le viene dando al equipo.

En definitiva, la visita llegó al empate no tanto por merito propio sino por otra falla de la defensa de Sarmiento. Méndez pierde una pelota increíble y la pelota llega al área en forma de centro. Martín Michel la baja de pecho y Lucas Landa lo agarra. Penal y nuevo dolor de cabeza para Delfino. Desde los doce pasos esta vez fue Guille quien la clavó al ángulo superior derecho.

Pero el Verde siguió. Empujó. Cacheiro entró por Méndez. La idea de buscar los tres puntos estaba clara. Y consiguió ponerse nuevamente en ventaja a los 36, cuando Bazán sacó un zurdazo de media distancia que venció la débil resistencia de Papaleo. Bien por el volante que se animó, probó y metió un golazo para la victoria parcial.

La alegría invadió en el "Eva Perón". Faltaban menos de dos minutos para el final del partido. El festejo se estaba armando. Pero la suerte nuevamente le volvió a dar la espalda al equipo de nuestra ciudad.

El reloj marcaba 43 y monedas. El Verde seguía atacando. Ahí fue cuando Garnier le metió un pase a Cuevas y en la misma jugada Miracco sale de la posición adelantada con la clara intención de no participar de la jugada. Sin embargo la asistente Gisela Trucco levanta la bandera y el árbitro compra el offside. Increíble pero real. Cuevas se iba solo con el arquero. Y para colmo de males, en la réplica, a los 45, el recién ingresado Pérez empató con un cabezazo al primer palo.

El final del partido hizo estallar los silbidos contra la asistente y el árbitro. El error fue grosero. Más allá de la bronca, Sarmiento jugó un buen partido. Es cierto que tuvo muchas fallas defensivas, pero también demostró que puede lastimar a sus rivales. De hecho metió tres aunque terminó sumando uno.