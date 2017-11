"Después del 22 de octubre seguimos recorriendo la Provincia”, dijo Bullrich

El senador nacional electo por la provincia de Buenos Aires Esteban Bullrich visitó Junín y se reunió con el intendente Pablo Petrecca con el objetivo de definir acciones y proyectos para el año que viene.

También mantuvo un encuentro con directivos, profesores y alumnos de la Escuela Técnica Nº 1 que participarán del Desafío Eco-YPF 2017.

"Después del 22 de octubre seguimos recorriendo la Provincia, trabajando y agradeciendo a los bonaerenses el acompañamiento que nos brindaron", dijo Bullrich.

"A partir del 10 de diciembre seré un representante de la Provincia en el Senado nacional y la verdad es que, como equipo, nos importa seguir transmitiendo esta idea de cercanía", dijo Bullrich.

"También he tenido un desayuno de trabajo con el Intendente, para interiorizarme de los temas y planes que tiene su gestión para el año 2018 y ayudar al Gobierno de Junín a alcanzar sus ambiciosos proyectos, como son el transporte público de pasajeros, el manejo de los residuos, la generación de empleo y la situación hídrica. Sobre esta cuestión estamos permanentemente trabajando con los equipos nacional y provincial, siguiendo el desarrollo en toda la cuenca del salado para que no sean obras solamente para evitar inundaciones sino que permitan desarrollos productivos locales", contó.

Respecto del encuentro con los representantes de la escuela Técnica N° 1, Antonio Bermejo, Esteban Bullrich señaló que "la carrera del desafío Eco la iniciamos cuando yo era ministro de Educación de la ciudad de Buenos Aires y que hoy se ha transformado en una actividad nacional y la verdad me voy impresionado del auto que han preparado los chicos de Junín".

Coparticipación

Estaban Bullrich también hizo referencia a los cambios en la coparticipación de recursos y el impacto que eso tendrá en la Provincia. "Se ha dado un paso muy importante en reconocer la gran deuda que se tiene con los bonaerenses pero no es suficiente. Como lo marcó el ministro de economía bonaerense, Hernán Lacunza, a la provincia le corresponden 65 mil millones de pesos y es por lo que seguiremos trabajando que llegue porque creemos que es justo".

Respecto de la visita, Petrecca expresó: "En el marco de nuestra forma de trabajar, que es en equipo, por eso le agradezco a Esteban su visita, porque desde las 8 de la mañana estuvimos reunidos charlando sobre distintos temas que tienen que ver con Junín y para ver qué es lo que puede aportar desde el lugar de responsabilidad que ocupará en el Senado".