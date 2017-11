Giaccone pidió un trabajo coordinado

La diputada Rocío Giaccone participó de la Audiencia Pública convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que trató las causas de la emergencia hídrica que provoca el desborde de la laguna La Picasa, y donde expusieron representantes de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba y del gobierno Nacional.

“El problema del desborde del agua en nuestra zona es una preocupación que tenemos desde hace mucho tiempo. Luego de mantener distintas reuniones con funcionarios y no obtener respuestas, hicimos un reclamo público sobre el tema. A partir de esto, el Defensor del Pueblo de la provincia intervino y la Corte Suprema llamó a esta Audiencia Pública”, expresó Giaccone.

En ese sentido, la diputada juninense aseguró que “es necesario que se difundan estas audiencias, ya que son de gran interés para la gente. Llamó la atención la ausencia del intendente de Junín y presidente del Comité de Cuenca de la Zona A1 Pablo Petrecca. No todo es fotos y títulos de diarios mostrando reuniones, hay que estar en los lugares donde se resuelven estas cuestiones, tan importantes para la vida de nuestros vecinos”

En cuanto a lo que pudo verse en la Audiencia, Giaccone señaló una “descoordinación” en el trabajo entre las provincias: “La provincia de Buenos Aires presenta una solución con una serie de obras -que aún no se terminan de ver reflejadas en el Presupuesto- y de pronto la provincia de Santa Fe da una alternativa para sacar el agua por el Río Paraná. Luego, los secretarios del gobierno nacional tratan de mostrar un trabajo coordinado que no existe. O se sientan y se ponen a ver los proyectos de consultoría y de obra juntos, o se profundizarán los problemas”.