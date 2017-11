Propuestas para disfrutar del verano en la pileta, ofrecidas por instituciones

Ya están en marcha las inscripciones para temporada de verano 2017-18, al igual que las colonias para niños en distintos natatorios y clubes de Junín.

Las organizaciones sindicales y clubes de nuestra ciudad tienen abiertas las inscripciones, salvo excepciones en el caso de algunas colonias que ya tienen el cupo cubierto.

A continuación se brinda el detalle de las ofertas de varias instituciones:

AEFIP

Ofertas de verano 2017/18 de la AEFIP Seccional Junín, en el complejo deportivo “Amilcar R. Quintanal”.

Colonia de Vacaciones coordinada por el profesor Ariel Pulido. Da inicio el 15 de diciembre de 2017 y finaliza el 28 de febrero 2018.

Los precios para afiliados son: 1 participante $ 4.000, 2 participantes $ 7.500, 3 participantes $ 10.500.

Precios para no afiliados: 1 participante $ 6.700, 2 participantes $ 12.600, 3 participantes $ 18.400.

El horario es de lunes a viernes de 15 a 18:30.

Temporada de Verano 2017/18: comienza el 2 de Diciembre de 2017.

Los afiliados activos o pasivos que abonan la cuota mensual quinta y grupo familiar a cargo, sin costo.

Dos invitados del afiliado que abona la cuota mensual quinta: sin costo (siempre que concurran con dicho afiliado).

Temporada individual, no afiliados: $ 4.200

Temporada grupo familiar, no afiliados: $ 7.400

Costo diario individual, no afiliados: $ 200 (incluye uso de pileta) - $ 70 (no incluye uso de pileta)

Costo diario grupo familiar, no afiliados: $ 500

Horario: de lunes a viernes de 14 a 20. Sábados, domingos y feriados: de 13 a 20.

Sindicato Empleados de Comercio

El Sindicato Empleados de Comercio ha dispuesto una atractiva oferta para sus afiliados activos, adherentes y de la mutual, para Temporada de Pileta, en las instalaciones de su Complejo Recreativo.

La temporada da inicio el 8 de diciembre y se extiende de lunes a sábados de 13 a 20 y domingos y feriados de 12 a 20. Comenzó la inscripción el 1 de noviembre.

Los precios son:

Activos, 350 pesos, individual; 700 pesos, grupo familiar; baño diario, 75 pesos.

Adherentes y de la Mutual Mercantil: 1.800 pesos, individual; 3.600 grupo familiar.

Colonia

La Colonia da inicio el 18 de diciembre, de lunes a viernes de 9 a 12.

Los precios son:

Activos, sin transporte o con colectivo, 2.250 pesos (temporada completa), 1.500 pesos (diciembre y enero); 1000 pesos ( febrero). Trafic puerta a puerta, 3.600 pesos (temporada completa), 2.400 pesos (diciembre y enero), 1.600 pesos (febrero).

Socios adherentes o de Mutual: sin transporte o con colectivo, 4.800 pesos (temporada completa); 3.150 pesos (diciembre y enero), 1.000 (febrero). Con trafic puerta a puerta: 6.900 pesos (temporada completa); 4.500 pesos (diciembre y enero) y 3.100 pesos (febrero.

La inscripción comenzó el 1 de noviembre. Reunión de padres el 11 de diciembre, a las 20.

Para mayor información dirigirse al Sindicato Empleados de Comercio, Saavedra 77.

ATSA

La temporada de pileta comienza el 8 de diciembre y finaliza el 4 de marzo de 2018. Las instalaciones del Complejo recreativo de ATSA está abierto de lunes a sábado de 13 a 20.30 y domingos y feriados, de 11 a 20.30.

Los costos son: individual, 800 para afiliado; 2.000 para adherente y 2.400 para invitados.

El grupo familiar (2 integrantes), 1.200 pesos, para afiliados. Para tres integranes, 1.800 pesos; cuatro integrantes, 2.400 pesos, y cada integrante a partir del 5to. 600 pesos.

Por día, 50 pesos el afiliado; 200 el adherente e invitado.

El grupo familiar se compone de cónyuges e hijos menores de 18 años. Exclusivo para afiliados.

Colonia de Vacaciones: de lunes a viernes de 14 a 17, opcional extensión hasta las 18.30 (en este último caso es solo para niños a partir de 8 años.

Da inicio el 18 de diciembre y termina el 28 de febrero de 2018.

El precio es de 1.900 pesos para afiliado, 3.500 para adherente y 4.200 invitados.

La colonia es para niños de 4 a 12 años. Los hermanos pagan el 50 por ciento. Por mes se abona la mitad de la temporada y no funciona los días feriados.

Club Atlético B.A.P.

El Club Atlético B.A.P. desde sus instalaciones ubicadas en Hipólito Yrigoyen, esquina Av. República, ofrece las siguientes ofertas para temporada de pileta y colonia de vacaciones

Temporada

Temporada de pileta 2017/18 en el Club B.A.P. se extenderá del 8 de diciembre de 2017 al 11 de marzo de 2018.

Grupo familiar (2 adultos y hasta 3 hijos hasta 14 años), 4.500 pesos, para socios; y 6.500 pesos, para no socios.

Matrimonio/ pareja, 2.800 pesos (socios) y 4.000 pesos (no socios).

Individual mayor de 16 años, 1.900 pesos (socios) y 3.000 pesos (no socios).

Individual menor, de 1.200 pesos (socios)y 2.300 pesos (no socios).

Grupo de amigos (un socio más cuatro amigos), 7.800 pesos.

Colonia

Colonia de Vacaciones, coordinada por el profesor y guardavidas Samuel Tonarelli y cinco profesores de staff: Sasha Herrera, Lara Tonarelli, Andreína Pierrad e Iván Viale.

Comienza el 18 de diciembre, en el horario de 9.30 a 12.30. Es para niños de 3 años (que no usen pañales) a 12.

Socios: 3.400 pesos, pago efectivo. 3.600 pesos, pago con tarjeta de crédito o débito.

No socios: 4.000 pesos, pago efectivo. 4.200 pesos, pago con tarjeta de crédito o débito.

Promoción hermanos: el segundo paga la mitad. Si son tres, pagan dos.

Promoción Colonia más Temporada: descuento del 40 por ciento en el valor de la temporada.

Club Independiente

La Colonia de Vacaciones “El Gran Chapuzón” se prepara para una nueva temporada, la cual comenzará el lunes 18 de diciembre y se desarrollará de lunes a viernes de 9.30 a 12.30.

Estará destinada para chicos de entre 3 y 12 años. También cuenta con servicio de transporte, que tendrá cupos limitados. Vale resaltar que dictan clases los días de lluvias y feriados.

La colonia se dividirán los grupos según edades y cada grupo tendrá distinta planificación, entre ellas: talleres, música, campamentos, natación, jornadas nocturnas y mucho más. Las mismas estarán a cargo del plantel de profesores encabezados por Biyu Gaspar, Nacho Diotti, Joaquín Bongiovanni, Rodolfo Aguilar y más profes.

Los precios para socios son, individual $ 2.700; dos hermanos: $ 5.000; excolonos: $ 3.300.

Para no socios son: Individual, $ 3.600; dos hermanos: $ 6.900.

Transporte, servicio adicional al precio de la Colonia: $ 2.800.

Temporada

La Temporada de pileta dará inicio el sábado 16 de diciembre en el Club Independiente, donde se realizarán gran variedad de actividades para que todos los concurrentes puedan disfrutar, como clases de ritmos, yoga, jornadas nocturnas, etc.

Espacio ideal alejado de los ruidos y del calor urbano, contando con muy buena sombra y grandes espacios verdes.

Precios: para los socios, el grupo familiar sale $2600 y el Individual $1200.

No socios: Grupo Familiar: $ 3500 - Individual $1800

Ya se encuentra abierta la inscripción: Los interesados en inscribirse para la Colonia, pileta o consultar otros detalles, por facebook a: El Gran Chapuzón o dirigirse a la sede del club Independiente en los días Jueves de 10 a 12 o sábados de 10.30 a 12.30.

Club Jorge Newbery

La pileta y colonia de vacaciones del Club Newbery abren el mismo día: 11 de diciembre.

Los costos individuales son: 2.500 pesos para socio y 3.000 para no socio. Grupo familiar (4 personas), 4500 pesos.

La Colonia funciona a la mañana y también por la tarde.

A la mañana, de 9 a 12. Los precios son: un niño/a, $ 3700 ; dos hermanos $ 7000 / tres hermanos $ 11.000.

Por la tarde, es de 14 a 18, un alumno, 4.700 pesos; dos hermanos, 8000 y tres hermanos, 11.000.

Combo familiar pileta más la colonia: 1 alumno colonia más grupo familiar, $ 6000. Dos colonias más grupo familiar, $ 9.000. Tres de colonia más grupo familiar $ 12.500.

Por día sale 200 pesos.

Club Rivadavia

La temporada de pileta en el Club Rivadavia, complejo deportivo,

Los precios para socios son: 1.800 pesos, menor de 12 años; 2.000, menor entre 13 y 16 años; 2.400, mayor; 4.800, grupo familiar (4 personas); 5.400, dos socios y dos invitados).

La colonia de vacaciones, para niños de 3 a 12 años. Los precios son, 2.500 pesos para socios; y 3.000 para no socios.

Los socios deberán contar con 6 meses de antigüedad.

Habrá 50 % de descuento para el hermano.

Municipio-Auto Moto

Colonia para adultos mayores en el natatorio del Auto Moto Club.

Ya comenzó la inscripción en la Secretaría de Deportes (Parque Borchex); Dirección de Adultos Mayores (Gandini 92) y PAMI (A. Rodríguez 320)



Club Banco Nación

Temporada: ya se encuentra disponible la planilla de inscripción para asistir a la temporada de verano 2017/18, que dará inicio el viernes 8 de diciembre.

Los valores son: grupo familiar (hijos hasta 17 años e hijos mayores que presenten certificados de estudios): 4.500 pesos. Mayores, 2.700 pesos. Menores (hasta 17 años), 2.100 pesos.

Forma de Pago: El importe total podrá ser abonado en tres cuotas con vencimientos: primera cuota con la inscripción; segunda cuota hasta el 15-12-2017; tercera cuota hasta el 15-01-2017.

Retirar la planilla de inscripción en la sucursal Banco Nación Sucursal Centro - Mayor López N°26, Junín - (Diego, Corina, Antonella o José).

Colonia: comienza el 18 de diciembre y se extiende en diciembre, enero y febrero.

Costos para socios

Inscripción: individual, 1.500 pesos; dos hermanos, 2.200; tres hermanos, 3.500. A esto se agregan la primera y segundas cuotas de diciembre y enero, que de 2000 pesos (individual), 3.400 (dos hermanos) y 4.500 pesos (3 hermanos), cada cuota.

No socios, inscripción: individual, 2.000 pesos; dos hermanos, 3.200 pesos; y tres hermanos, 4.500. Primera y segunda cuotas de diciembre y enero, respectivamente: 2.750 (individual), 4.500 (dos hermanos), y 6.250 pesos (tres hermanos.

En los valores se incluye Transporte, Merienda y una remera.

Club Social

Programas recreativos para el verano 2017-18 en el Club Social de Junín.

Colonia de vacaciones:

Socios: individual, 4.000 pesos; dos hermanos, 7.000; tres hermanos, 9.500.

No socios: individual, 5.000 pesos; dos hermanos, 9.000; tres hermanos, 12.000.

Opcional merienda diaria: 1000 pesos por niño.

La colonia es para chicos de 3 a 12 años. El inicio es el 18 de diciembre y el cierre, 23 de febrero.

Es de lunes a viernes de 9.30 a 12.30, en el anexo deportivo (Mitre y Borchex).

Temporada de pileta:

Mayores: 6.000 pesos. Cadetes de 12 a 21 años, 4.600. Infantiles de 5 a 11, 4.900. Grupo familiar (dos mayores y dos hijos), 12.000; grupo familiar dos mayores y tres hijos, 14.000. Universitarios, temporada completa, 5.000 pesos.

Casilleros: 500 pesos.

Actividades deportivas (excluye uso de natatorios): mayores 4.000; cadetes, 2.900; Infantiles, 2.600.

Socios por día: mayores, 300 pesos; cadetes, 150; e Infantiles, 150.

Club Banco Provincia

Las Colonia de Vacaciones del Club Banco Provincia comienza el 18 de diciembre, y es de lunes a viernes, de 15 a 19, para niños de 3 a 13 años.

El precio es de 5.700 pesos sin transporte. Para transporte hay que abonar 2.300 pesos más.

Coordina: Cecilia Rubio.

Club Junín

La Colonia de vacaciones del Club Junín, que funciona en Julio Campos 69, está a cargo de Sebastián Filippa y María Silvia Petragia; de lunes a viernes de 9.30 a 12.30.

Comienza el 18 de diciembre, pero los cupos están cerrados.

El precio es de 5.000 pesos para el socio y 6.350 para no socios.

La Temporada de Pileta comenzará a fines de noviembre o principios de diciembre.

Para el socio individual el precio de la Temporada es de 2.900 pesos, el mayor; y de 2.400, el menor de 12 años.

El grupo familiar (matrimonio e hijo menor de 18 años) , 6.500 pesos: un mayor y dos niños, 5.300 pesos. Jubilados, de 1.700 pesos.