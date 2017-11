Cruces entre el oficialismo comunal y el kirchnerismo por el Fondo del Conurbano

En medio de la negociación con los gobernadores por el Fondo del Conurbano, la discusión política encontró eco en Junín, más precisamente en la sesión del martes último en el Concejo Deliberante, donde se suscitó un cruce entre el oficialismo y el bloque de Unidad Ciudadana, quizás como un anticipo de un posicionamiento más duro del kirchnerismo en el recinto, de cara a 2019.

Es que los ediles de Unidad Ciudadana votaron en contra del proyecto de resolución en favor de la ampliación del Fondo del Conurbano presentado por Cambiemos, que igual fue aprobado por mayoría.

En este contexto, desde el bloque de Cambiemos recordaron en un comunicado que el jueves pasado, la diputada provincial y líder del espacio kirchnerista Rocío Giaccone manifestó “no creo que “ningún bonaerense esté en contra del incremento del Fondo del Conurbano y que tengamos mayores ingresos”.

“Cuando se preveía una votación protocolar, insólitamente los concejales kirchneristas Gustavo Traverso, Maia Leiva, Lautaro Mazzutti, Olga Prieto y Rodolfo Bertone argumentaron y votaron en contra de la iniciativa. Esto sorprendió a los presentes en la sala”, cuestionaron los ediles macristas.

La concejal de Cambiemos Lía Castratovich manifestó que la del Fondo del Conurbano “es una discusión que viene retrasada desde hace años porque durante el gobierno de Scioli jamás se dio pelea para intentar remover el tope de $ 650 millones o al menos actualizarlo”.

“Defensa de los bonaerenses”

Y subrayó: “Desde que asumió la gobernadora María Eugenia Vidal está intentando la discusión política. Como no fue posible el debate, porque los diputados peronistas no lo dieron, tuvo que irse a la Justicia. Hoy Vidal nos está defendiendo a todos los bonaerenses”.

Luego, la edil agregó que “el reclamo que plantean la gobernadora Vidal y el intendente Pablo Petrecca le corresponde a cada uno de los vecinos, entonces planteamos desde el HCD, como bonaerenses y juninenses, que no podemos ser neutrales en la lucha por la recuperación del Fondo del Conurbano, por eso planteamos un proyecto de resolución para apoyar a Vidal, como lo están haciendo en la cámara de Diputados de la Nación y Provincia”.

También la concejal manifestó que “este no es un proyecto partidario, es para todos los bonaerenses, por eso todavía estoy sorprendida por la actitud a la hora de votar de Unidad Ciudadana o el Frente para la Victoria, como se quieran llamar. Es increíble que hayan votado en contra de un beneficio para todos los juninenses. Hoy vemos que el tema es tapa de los principales diarios del país”, aseveró y puntualizó: “La eliminación del tope del Fondo del Conurbano claramente no tiene color partidario, se traduce en la construcción de más rutas, agua y cloacas para los barrios de Junín”.

Castratovich recordó: “Si años atrás hubiésemos recibido el Fondo del Conurbano, ya estaría terminada la autopista en la Ruta 7, la Circunvalación sería un lujo hace rato y el basural ya estaría saneado. Es increíble que puntualmente Traverso y Mazzutti estén en contra de que la Provincia recupere ese porcentaje. Fue increíble escucharlos, no es dinero sólo para el Conurbano, es para toda la Provincia y se traduce en obras para Junín. No sé por qué lo hicieron, para mí se levantaron mal o tuvieron un mal día”.

Posteriormente, la representante de Cambiemos levantó la apuesta y se preguntó: “La diputada Giaccone acompañó el pedido de la eliminación del tope del año pasado en la Legislatura. Como si fuera poco, esta semana manifestó públicamente que no cree que ningún bonaerense esté en contra del incremento del Fondo del Conurbano. Entonces, ni siquiera están siendo orgánicos con su propio partido”, dijo y recordó: “¿Por qué no obedecen la frase que decía Perón, “mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar”.