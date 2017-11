La economía repunta levemente y empresarios locales se muestran optimistas pero prudentes

Con leves subas de ventas y consumo en los comercios y discretos repuntes en la industria, la economía aún muestra fluctuaciones en los distintos sectores en el último trimestre del año.

Empresarios industriales y comerciantes de nuestra ciudad dialogaron con Democracia y dieron su visión sobre la actualidad del sector a nivel local, que crece levemente y genera optimismo.

Comercio, beneficiado por la temporada

Beneficiado por la “temporada alta”, que comprende los meses de noviembre y diciembre, incluso enero, con mayores ventas, el comercio refleja una mejoría comparado no solo con el año pasado sino con pocos meses anteriores.

Claudio Hissuribehere, de Mafferetti, indicó que “hay un crecimiento en ventas si comparamos la situación hasta hace cinco o seis meses. Pero nuestro rubro está segmentado porque nuestras ventas están basadas en la línea de bosque y jardín, y empieza nuestra temporada alta con un segmento que venimos potenciando y posicionando un poco mejor cada año. La firma va creciendo tanto en atención al público como ventas mayorista”.

Maximiliano Mosconi, de Mosconi Hogar, destacó que “hasta agosto el año fue bastante desparejo, con algunos meses mejores, pero con mayo y junio que fueron malos directamente. Después de agosto repuntó bastante bien, sobre todo en septiembre, octubre se vendió muy bien y lo que va de noviembre viene bien”.

Según Mosconi, “la conclusión nuestra es que la gente aparentemente tiene un poco más de confianza y se anima a comprar, sacar créditos , a pagar con tarjetas. Y hay mucha gente recorriendo comercios, cosa que no se veía. Tenemos esperanza que va a ir mejorando. Las expectativas son buenas, por ahora.

Para Hissuribehere, de Mafferetti, “se ve más tranquilidad en el mercado, pero tranquilidad con criterio de mejora. Hay una perspectiva de mejora”, destacó. “Hablamos mucho con nuestros proveedores que son importadores y hay un crecimiento en la expectativa de ventas, desarrollo de mercaderías, criterio de apertura de importaciones. Va a ir mejorando paulatinamente”, confió.

Fabio Crespi , de Bringeri Hogar, con 28 años de experiencia en el salón de ventas de la firma, aseguró que “si bien no fue malo, este año es más vale tranquilo. Creció mes a mes pero no era como se venía trabajando hasta mediados, casi fin de 2015”.

Pero según afirmó, “el sector está siempre en constante crecimiento. Para nosotros a partir de la segunda semana de noviembre arranca lo que decimos temporada alta, fin de año, verano y es donde realmente se vende mucho más. Son los mejores meses noviembre, diciembre, enero sobre todo, históricamente”.

Fabio asegura que se trata de ciclos y el comercio y los distintos sectores atraviesan muchos.

“Ha habido muchos ciclos y este es uno más, el rubro siempre se retroalimenta. A veces está más arriba, más abajo, pero va a repuntar como siempre. Trabajamos para eso”.

El sector industrial “comenzó a moverse”

Sergio Perkusic, del sector Industrial de la firma homónima, especializada en la fabricación de equipos de acopio de granos para plantas de silos, hubo una mejora evidente luego de las últimas elecciones legislativas.

“En nuestro rubro se trata de inversiones a largo plazo y la gente al principio tenía dudas respecto de si las elecciones iban a favorecer a Macri o no pero cuando se confirmó eso se comenzó a mover”, explicó.

Perkusic aseveró que “hace un mes comenzamos a tener muchos pedidos de cotizaciones y confirmaciones de trabajos. Eso en la época de Cristina no existía y en la época de Macri, antes de las elecciones, había dudas sobre si él iba a tener apoyo o no. Al confirmarse ese apoyo se nota claramente un cambio”.

Respecto de las concreciones de trabajos, Perkusic advirtió que “como son inversiones a largo plazo en este momento, vemos que esa inversión la están haciendo empresas medianas, no multinacionales ni productores chicos. Hablamos de empresas que se manejan con capitales propios. Esperamos que se difunda más en el acopio de granos, y multinacionales y productores empiecen a generar sus propias inversiones. No dudo en que eso pase, no sabemos los plazos pero posiblemente con una buena cosecha en el verano se afiance”, aseguró.

El empresario Sergio Cirigliano, de Industrias Cirigliano S.A. se mostró optimista pero prudente en lo que respecta a la reactivación de la industria.



Según Cirigliano “se desdibujó un poco el sector agropecuario que si bien se movió un poco más, fue en lo que respecta a maquinarias de mayor necesidad del campo, cosechadora, sembradora, fumigadora, el resto no está tan activado como en esa franja. Hay un poco más de trabajo y entusiasmo pero todavía sigue lento”.

Sin dudas las zonas afectadas por el agua reflejan una realidad que aún no se ha resuelto.

“Perjudicó mucho el tema del agua en esta campaña, creo que el campo iba a tener un despegue mayor y eso lo frenó un poco más. El año que viene ahí se va a notar con más plenitud un desarrollo mayor”.

Para Sergio Cirigliano, “se nota un mejor ánimo, hemos presupuestado y viene levantando, no en la manera que queremos pero yo creo que va a levantar más. Creo que el año que viene para el campo va a ser mucho mejor que este”.

El empresario destacó que la presencia de otros rubros facilita más la compensación cuando hay tantas fluctuaciones y que “el sector industrial se mantiene”.

“Ahí entra lo que es equipos para la refrigeración, ventilación de buques y pozos de congelado de la minería. Hay altibajos aún en el sector minero que sigue expectante y no aceleró. Tiene que acelerar mucho más, suponemos también el año que viene se vea mejor”.

Crecimiento sostenido

Para el empresario Ricardo de la Fuente, de Indelplas, “existe un crecimiento en las ventas pero están dentro de las características de nuestro sector. Estamos en la temporada de ventas por el verano”.

Asimismo destacó “tuvimos un fuerte crecimiento en los últimos años e invertimos en la empresa lo que genera buenos resultados. Tenemos expectativas con el crecimiento en ventas y proyectamos para el año que viene un crecimiento del 40% aproximadamente pero por nuestro crecimiento”.

Aún así, el empresario remarcó que “preocupa mucho la inflación, la presión impositiva, algunas cuestiones estructurales, la insuficiencia energética es muy grave, problemas de logística, entre otros”.

Fernando Rodríguez, de Edimax, empresa que comercializa materiales para la construcción y hormigón aseguró que se percibe un crecimiento lento pero sostenido.

“La tendencia se está acrecentando de a poquito. Esto viene desde julio pero se mantiene un crecimiento sostenido. Aunque sea un crecimiento mínimo es bueno y creo que se va a aplacar un poco, tal vez incluso se mantenga hacia fin de año, hasta marzo y luego va a repuntar.

La construcción en si viene creciendo desde mediado de año y esperemos se estabilice y continúe”.