Prado Español: Solicitan una reconversión lumínica

Hace tiempo que en Prado Español, un amplio y tradicional vecindario ubicado al este de la ciudad, lograron cubrir en gran medida los servicios básicos. Solamente queda un pequeño sector en las cercanías de Circunvalación donde todavía falta extender algunas prestaciones, como gas natural y asfalto.

“Hay algunas cosas que hacer en el barrio, pero está hermoso”, afirma el presidente de la sociedad de fomento, Osvaldo Giapor, para luego ampliar: “Probablemente, por haber sido tan trabajadores durante años hoy nos dicen que tenemos todo y, por lo tanto, nos dejan para lo último, pero en general, más allá de algunos pequeños problemas, está muy bien”.

Es por ello que, habida cuenta de los beneficios con que cuentan, y sin descuidar lo que todavía falta, las demandas de los lugareños se enfocan en cuestiones que tienen que ver, principalmente, con el mejoramiento de la infraestructura existente.

Hace rato que pedimos el recambio de luminarias. Creemos que ya es necesario porque las que tenemos están casi obsoletas y no iluminan bien. Osvaldo Giapor. Pte. de la Sociedad de Fomento.

El primero de esos reclamos es un mejoramiento del alumbrado público, que cubre todo el barrio pero necesitaría una renovación. “Hace rato que venimos pidiendo el recambio de luminarias. Creemos que ya es necesario porque las que tenemos son medio viejas, están casi obsoletas, y no iluminan bien, así como se hizo en otros barrios, creemos que nosotros también lo merecemos”, resume Giapor.

Esta solicitud fue hecha a la administración anterior y a la actual, pero todavía no tienen una respuesta concreta sobre el particular. “Seguiremos pidiendo hasta que el intendente se decida a hacerlo”, insiste el fomentista.

Sector postergado

Como quedó dicho, la mayor parte de Prado Español cuenta con todos los servicios básicos. Solamente un pequeño sector ubicado en las inmediaciones de Circunvalación hacia el este carece de gas natural y pavimento.

“Son muy pocas las cuadras a las que les falta el asfalto”, comenta Giapor, y agrega que “Vázquez Diez, Aristóbulo del Valle, Ordiales, son calles que deberían prestarle un poco de atención”, puesto que ya en una oportunidad hubo un problema por una lluvia y se hundió una parte de un terreno, algo que fue solucionado por el municipio.

Los residentes también sostienen que hay calles que se cortan en Borchex y deberían llegar hasta Circunvalación y reclaman por lo que sucede en la esquina de Vázquez Diez y la colectora: “Hay un cargador de agua para los regadores y tanques que están trabajando en la obra de la Circunvalación, y es un lugar en el que se acumula mucha agua, se hacen charcos y los vecinos se quejan. Deberían hacer una pequeña explanada para evitar inconvenientes”.

Precisamente, la colectora no está totalmente asfaltada y es otro sector a tener en cuenta, según dice Giapor: “Es un problema para nosotros y para el futuro de la Circunvalación. Algunos inconvenientes se dan por la empresa de sepelios que cierra ese camino, no sabemos si le corresponde hacerlo o no, pero pedimos al señor intendente que intervenga como para dejar una colectora como corresponde, fácil de circular y en buen estado”.

Tránsito y seguridad

“Tenemos los mismos problemas de siempre”, comenta el dirigente fomentista respecto del tránsito, para luego profundizar: “Hay entrada y salida de camiones por doquier, no hay quien controle eso. Ya lo hemos planteado, inclusive en administraciones anteriores, y la respuesta fue que hay que hacer un lugar de carga y descarga. Entonces hay que hacerlo, si no vamos a seguir con los camiones y acoplados entrando por las calles de la ciudad cualquier día y a cualquier hora”.

Por último, en referencia a la inseguridad aseveran que se está “mucho mejor que tiempo atrás”, aunque advierten que la policía, cuando ve gente parada en una determinada esquina –que ya fue señalada por los vecinos– haciendo hechos de vandalismo o molestando a la gente, “no se detienen a pedirles los documentos o que circulen”.