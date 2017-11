Polos educativos mostraron trabajos sobre el cuidado del medio ambiente

A raíz de una propuesta realizada por el Gobierno de Junín, el área de Inspección de Educación, la Fundación Pensar, escuelas de todo el Partido de Junín y de todos los niveles, los alumnos expusieron los trabajos que elaboraron durante el año sobre el medio ambiente.

El intendente Pablo Petrecca recorrió cada stand ubicados en el patio de las escuelas Nacional y Normal para conocer los trabajos realizados por los polos educativos.

Tras la extensa recorrida, expresó: "Se trata de una muestra muy extensa y que me genera mucha esperanza. La concientización y el cuidado del medio ambiente es muy importante, mucho más cuando se aborda un aspecto o una problemática concreta y se la trabaja, como hicieron los polos educativos, con alumnos de todos los niveles y los vecinos de esos polos".

“En el medio ambiente es fundamental la concientización y la información, y en esto, los polos educativos son clave, porque desde el Estado podemos hacer muchas cosas, pero si cada vecino no hace su parte es imposible lograr grandes cambios. Quiero felicitar a los impulsores de esta iniciativa y seguramente seguiremos haciendo mucho más para entender la importancia que tiene cuidar el medio ambiente, para nuestra generación y las generaciones venideras”, sostuvo.

“Aquí se ve un gran trabajo en conjunto, y eso es para destacar, más allá de la masiva participación de las escuelas. Es increíble el resultado y el nivel de los trabajos que hoy se presentan y lo mucho que han aprehendido los alumnos. En cada stand, cada uno, me brindó detalles de cada trabajo y si todos aprendemos y nos concientizamos no tengo dudas de que vamos a tener muy buenos resultados, trabajando siempre en equipo”, finalizó.

Por su parte, Perla Casella, titular del área de Medio Ambiente del Municipio, dijo que "es una alegría ver la respuesta de los polos educativos a la propuesta que impulsamos desde el gobierno, desde el área de Educación y la Sociedad Civil. También es importante mencionar que cada grupo trabajó sobre realidades de cada sector donde están las sedes de sus escuelas, eso es para nosotros un punto de partida, ya que contaremos con estos alumnos como aliados para implementar políticas que resuelvan los temas abordados".

Por su parte, la inspectora de la modalidad artística, Florencia Correas, indicó que "lo importante es que cada escuela contextualizó su problemática, la abordó, la desarrolló y terminó con una producción final tangible o de concientización entre sus alumnos, los vecinos y las familias. Este encuentro hoy, nos permite conocer la realidad de mi barrio pero también la de otros barrios y sus escuelas, y sociabilizar dichas elaboraciones".

Para finalizar, Melina Fiel, concejal electa y representante de la Fundación Pensar, impulsora de esta iniciativa, aseguró estar "muy satisfecha y contenta. Hoy estamos celebrando el trabajo y el esfuerzo de todo un año de quienes impulsamos esta actividad como el de las escuelas. La convocatoria fue excelente, también el desarrollo que tuvo el trabajo en equipo".