Se creó la Cámara de Pymes Extrusoras y Bioenergía de la provincia de Buenos Aires

Ayer en la tarde, en la ciudad de Chacabuco se firmó el acta constitutiva de la nueva Cámara de Pymes Extrusoras y Bioenergía de la provincia de Buenos Aires.

El extrusado de soja es una de las industrias más jóvenes del país, ya que las primeras plantas se instalaron recién en la segunda mitad de la década pasada que fueron florecieron rápidamente por todo el país y ya existen cerca de 400, de las cuales 120 se encuentran en el territorio bonaerense.

Tas el reconocimiento obtenido por el Ministerio de Agroindustria y el gran crecimiento en la Provincia de Buenos Aires, ayer se conformó este nuevo organismo cuyo fin es representar a las Pymes que se encargan de extrusar y prensar los porotos de soja.

En diálogo con Democracia, el presidente de esta nueva Cámara, Emanuel Rodríguez Medina explicó: “Había existido un intento fallido en 2011 para conformar la cámara y así aglutinar a todas las Pymes distribuidas en toda el territorio bonaerense y que por diversos motivos no se pudo concretar”.

“Como siempre las necesidades hacen a la unión y en momentos de crisis nos juntamos ahora con una propuesta de parte del Ministerio de Agroindustria que nos pidió institucionalización del sector para poder trabajar en conjunto”, argumentó.

Fue entonces que comenzaron a realizar diferentes reuniones hasta que se tomó la decisión de conformar la Cámara de Pymes. “Por suerte hoy (por ayer) pudimos hacer efectiva la firma del acta constitutiva de la asociación civil”, afirmó Rodríguez Medina.

Cabe aclarar que hasta ayer no había ningún organismo que nuclee a las empresas extrusoras de soja en la Provincia. “Existía una Cámara de Pymes Aceitera de la República Argentina (Canapa) con la cual no estábamos muy representados porque nuclea también a envasadores de aceites y refinadores por lo que era bastante general”, sostuvo el presidente de la Cámara de Pymes Extrusoras y Bioenergía de la provincia de Buenos Aires.

“Sí existía una organización como la nuestra en Córdoba y hoy (por ayer) consiguientemente la provincia de Entre Ríos también firmó su acta de constitución”, informó.

La importancia de la Cámara

Lo importante de la institucionalización y de reunirse entre colegas “es la posibilidad de conocernos porque la provincia de Buenos Aires es grande y también para empezar a actuar de otra manera y buscar mercados todos juntos”, remarcó.

“Básicamente uno de los problemas que afrontamos hoy, es el uso del expeller (derivado del prensado de la soja) en el mercado interno que es una traba. Entonces no es lo mismo una sola persona haciendo un reclamo, que se presente una Cámara que representa a las 120 empresas que hay en nuestra Provincia”, aclaró.

“Un gran apoyo”

El Ministerio de Agroindustria fue un gran apoyo que “nos fue motivando cuando las cosas empezaban como a pincharse. A través de Pablo Palioff nos inflaba otra vez para que esto existiera”, dijo el empresario.

“Todos lo considerábamos necesario porque somos empresas chicas y cada uno está inmerso en su empresa. El día a día a veces te hace dejar de lado y ellos eran los encargados de motivarnos y de decirnos que no aflojemos”, subrayó.