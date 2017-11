La localidad de Agustina, comunicada con señal 3G y 4G

La localidad de Agustina cuenta con señal 3G y 4G, por lo que ahora los vecinos podrán comunicarse a través del teléfono celular, navegar en Internet y utilizar WhatsApp de manera óptima.

“Estos días siguientes son de prueba y ajuste hasta el lunes”, aclararon desde la Municipalidad de Junín.

Es que la comuna y la empresa Claro dieron respuesta así a un viejo anhelo de la comunidad que, hasta el momento, tenía serias limitaciones en materia de conectividad y comunicación.

“Mejor señal”

Al respecto, el subsecretario de Modernización, Maximiliano Steffan, expresó: "Estamos muy contentos porque finalmente se concreta algo que venimos buscando desde hace mucho tiempo, que es que se mejore la señal de celular de la localidad. En este caso, quien dio respuesta fue la empresa Claro, a la cual agradecemos enormemente y esperamos que las otras empresas se sumen a esta propuesta y a este pedido que les venimos haciendo desde hace tiempo", afirmó Steffan.

"Sabemos que es muy difícil, por las inversiones que se requieren, pero desde el Municipio y desde Modernización, lo que estamos haciendo es impulsar y generar el contexto y el ambiente para que se pueda avanzar con estas inversiones, para que finalmente todas las localidades tengan una mejora en las comunicaciones", agregó.

En cuanto a los detalles técnicos, en tanto, el funcionario manifestó: "Es una señal 3G y 4G que ha puesto, en este caso, la empresa Claro. Se trata de una torre de 55 metros, muy alta y muy práctica para el mantenimiento y para que otras empresas también se instalen y eso permite tener un gran alcance. Todavía no tenemos exactamente la cobertura, pero sabemos que esto va a mejorar mucho toda la zona de los campos, la Ruta Provincial N° 65 que pasa por acá y ni hablar de la localidad".

"Hoy estuvimos haciendo pruebas con distintos ciudadanos que nos han reportado que ya se puede hablar por WhatsApp, se pueden mandar mensajes, se puede navegar y hablar comúnmente, cosa que antes no se podía porque estaban totalmente incomunicados. Así que es un gran cambio que va a permitir a toda la comunidad estar conectada", finalizó.

Por su parte, Fernando Ratti, Ejecutivo de Claro, indicó: "Hemos trabajado en conjunto y el municipio nos ha apoyado mucho. Para nosotros es una satisfacción, porque creo que estamos logrando un desafío. Faltan rever algunos detalles, pero va a quedar todo listo, a más tardar el lunes próximo".

"Ya avanzamos con Saforcada, ahora estamos con Agustina y el próximo desafío es Fortín Tiburcio. Así que quiero agradecer al municipio por seguir apoyándonos", agregó.

Por último, Manuel Llovet indicó: "Es para destacar el compromiso de Pablo (Petrecca). Recuerdo que en 2015, cuando era candidato a intendente, vino a la localidad, escuchó los problemas de los vecinos y uno de ellos era este, el de no tener señal. En ese momento tomó el compromiso de que, si era intendente, iba a hacer las gestiones necesarias para cambiar esa situación y hoy estamos acá disfrutando de la señal".

"También es para destacar el trabajo del subsecretario de Modernización, porque estuvo permanentemente en contacto; y, por supuesto, de la empresa Claro, que fue la primera en brindar este servicio", finalizó.